Dia Mundial do Macarrão: festival de massas promete trazer o melhor da gastronomia local

Com a participação de grandes chefes e seus respectivos restaurantes, o evento trará pratos exclusivos até 5 de novembro

Para comemorar o Dia Mundial do Macarrão, celebrado hoje (25) o grupo organizador de festivais Boa Mesa preparou a 2ª edição do Pasta Week em Brasília. O evento começou na última segunda-feira (23) e vai até dia 5 de novembro. O público pode contar com a participação de 28 restaurantes em mais de 30 localidades para escolher entre quase 70 pratos com valores exclusivos. Há três opções de preço para cada prato, a depender dos ingredientes utilizados, variando entre R$ 49, R$ 59 e R$ 89.

Durante o Pasta Week, o cliente poderá desfrutar de diversas massas, como espaguete, penne, gravatinha, talharim, lasanha, etc. Algumas das casas participantes também farão massas artesanais. Os pratos vão desde o mais próximo do tradicional até as combinações aperfeiçoadas pelos chefes de cada restaurante, com proteína animal, frutos-do-mar, pescados e também opções vegetarianas. Entre alguns dos grandes chefes que participam do festival com suas criações estão Rosario Tessier, Marcelo Petrarca e Ticiana Werner.

Os restaurantes participantes são:

Aroma

Authoral

Babbo Osteria

BLA´s

Bistrô Vinhedo Lacustre

Bloco C

DOC Cucina

Dona Lenha

Gato Preto

Gran Bier

Lago

Le Birosque

NAU Frutos do Mar

Nonna Augusta

Nonno Cantinetta

Nossa Cozinha Bistrô

Papà Cucina

Piovan Cucina

Rapport Bistrô e Café

Regali Della Cucina

Sagrado Mar

Santé

Taypá

Ticiana Werner

Trattoria da Rosario

Valle di Sicilia Risotteria

Villa Tevere

Os horários serão de acordo com o funcionamento de cada restaurante. Localidades e telefones para contato, assim como os menus com as descrições de cada opção para almoço e jantar e seus respectivos preços, podem ser consultados no site Festivais Boa Mesa ou nos perfis nas redes sociais de cada restaurante.

Nonno Cantinetta

É difícil encontrar uma pessoa que não gosta de macarrão. O chef Wesley Batista, do restaurante Nonno Cantinetta — um dos participantes do Pasta Week, não conhece alguém que recuse a massa. “O trigo é o ingrediente mais antigo do mundo, e essa mistura de trigo com ovos e água resultou no macarrão, que também é uma forma de armazenar a comida”. Ele explica que essa mistura de massa, depois de colocada para secar, pode durar até mais de um ano!

O chef destaca a variedade de tipos de macarrão disponíveis e a versatilidade do alimento. Como ele salienta, o macarrão é uma massa neutra e fácil de combinar com o que tiver na geladeira. “Além disso, quem está cozinhando cria sua própria receita ao cozinhar em casa. E se o prato ficar bom, a pessoa com toda certeza vai repetir. Assim são criados os grandes pratos.”

Um dos pratos do Nonno Cantinetta para o Pasta Week é o Bucatini com tiras de filé mignon ao molho roti e tomate-cereja. “O bucatini combina com molho liso, e, ao mesmo tempo, com a carne”, conta Wesley.

Foto: Amanda Karolyne/Jornal de Brasília

Quanto aos demais pratos do Nonno Cantinetta, Wesley sempre analisa os condimentos para saber o que vai combinar na receita final. Além disso, o chef busca manter um equilíbrio entre a massa e os acompanhamentos. “Por exemplo, temos uma massa curta com molho que precisa ir com um pedaço de carne curto. Uma massa longa com um pedaço de carne grande fica difícil de ser manipulada na hora de comer”.

Wesley confidencia que o ravioli de mussarela de búfala é um dos pratos que mais tem carinho, e o primeiro que aprendeu a fazer. “O que abriu os meus olhos para a gastronomia”, afirma. Ele já soma 12 anos como chefe de massaria, tendo passado por restaurantes renomados como Gero e A’Mano, além, claro, do Nonno.

Foto: Amanda Karolyne/Jornal de Brasília