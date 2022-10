Dia Mundial do Macarrão é comemorado nesta terça (25)

Confira algumas sugestões gastronômicas para passar a data em grande estilo

O Macarrão tem uma data só sua. A massa é comemorada mundialmente dia 25 de outubro. O prato, queridinho de muitos brasileiros possui diversas versões. Confira algumas sugestões gastronômicas para comemorar o Dia Mundial do Macarrão:

No Kinjo Nikkei, localizado no CasaPark e comandado pelo premiado chef Marco Espinoza, a sugestão é o Yakissoba de Filé Mignon (macarrão japonês, mix de legumes ao wok e filé mignon), R$ 67,00.

Foto: Divulgação

O Sagrado Mar, localizado na QI 17 do Lago Sul e também comandado pelo premiado chef Marco Espinoza, está participando do festival Pasta Week, de 24 a 29 de outubro, com duas opções: Risoni ao limão com polvo na brasa e chimichurri de alcaparras, R$ 79,00, e Risoni ao Limão com chimichurri de alcaparras, R$ 59,00.

Foto: Divulgação

No Taypá, localizado na QI 17 do Lago Sul e também comandado pelo premiado chef Marco Espinoza, a pedida é o Ravioli de Camarão (massa artesanal com queijo e manteiga de limão), R$ 104,00. Ainda, Da Taberna (fazzoletti com ragu de cordeiro e especiarias), R$ 88,00.