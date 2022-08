Dia Internacional da Cerveja: casas de Brasília celebram a data

A bebida tem grande relevância histórica, cultural e faz parte da construção da identidade de muitas sociedades

Em 5 de agosto é exaltada uma das bebidas mais consumidas no mundo. O Dia da Cerveja é dedicado para a celebração da receita criada no Egito, em meados de 5000 a.C. Ela tem grande relevância histórica, cultural e faz parte da construção da identidade de muitas sociedades. Em Brasília não é diferente. Casas preparam ofertas para o público da cidade aproveitar a data.

O Horta Cozinha Criativa, na 202 Sul, oferece um incrível open chope da marca seu Joca (R$49,90) para os clientes se deliciarem à vontade. “É o dia de uma das bebidas mais importantes no mundo. Além de ser uma delícia para tomar, a cerveja pode ser usada em alguns pratos e receitas, então é um dia muito especial no calendário gastronômico”, explica o chef Matheus Camargo.

No Blend Boucherie, na 412 Norte, na compra duas cervejas da marca Baden (R$25,90), ganhe um copo. E para quem gosta das tradicionais long necks, comprando quatro cervejas Eisenbahn, a quinta é cortesia da casa. Já no Olinda Comida Nordestina, em Taguatinga, o comensal pode aproveitar um super happy hour e se deliciar com um chope Heineken por apenas R$4,99. A promoção é válida no dia 5, das 16h às 20h30.

Outra boa pedida é aproveitar a oferta do Bla’s Cozinha de Culturas, que terá um dia todo de happy hour, nesta sexta-feira (05/08), com chope Colorado (R$5,90). Já a tradicional churrascaria Buffalo Bio aposta nos chopes Brahma e Heineken (R$14,90), e nas clássicas long necks das marcas Stella e Heineken (R$13,90).