Dia dos Pais: veja opções de Sagrado Mar, Casa Graviola, Med Cuisine e outros

Separamos mais cinco sugestões de restaurantes para visitar no domingo (14) com seu pai

Comemorado neste domingo, dia 14 de agosto, o Dia dos Pais será ainda mais especial no Pontão, complexo de lazer e entretenimento as margens do Lago Paranoá. Algumas operações do local prepararam sugestões gastronômicas e ações para comemorar a data em família.

No Gran Bier, a sugestão é o Rosbife de Filet Mignon com Raviole de abóbora em molho de cogumelos e saladinha fresca, por R$ 89,00 para uma pessoa ou R$ 175,00 para duas pessoas, durante todo o domingo no funcionamento da casa.

No Quiosque Náutico as pedidas são os Combos de Café da Manhã do Dia dos Pais. Combo Pai Herói: omelete de queijo com torrada de waffle e café coado (R$38,00) e Combo Pai Campeão: cumbuca de ovos cremosos com croissant e café coado, por R$25,00.

No Med Cuisine, canetas personalizadas para os Pais no domingo, 14, e promoção de chope com dose dupla. Comprando um, o outro sai de graça.

Saindo do Pontão, mas ainda no Lago Sul, o Sagrado Mar, com assinatura do premiado chef Marco Espinoza, terá, como sugestão o Churrasco Marinho (polvo, camarão, lula, mexilhão, peixe) acompanhado de batata frita provençal, vinagrete e arroz jardineira para duas pessoas ao valor de R$ 250,00. A sugestão é válida somente no domingo (14), no horário do almoço.

Na Casa Graviola e na Graviola Burguer e Pizza, de 12 a 14 de agosto, as unidades da 202 Sul, Terraço Shopping e Shopping Iguatemi (Burguer e Pizza), terão Rodízio do Paizão: quatro pizzas brotinhos nos sabores preferidos do cliente, por R$110,00. Também, na compra de um Burguer, o cliente ganha dois mini burgueres de frango, ou vegan.