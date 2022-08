Dia dos Pais com amor e sabor

Venâncio Shopping tem opções para deixar a data ainda mais especial

As famílias podem celebrar o Dia dos Pais em uma saborosa viagem gastronômica no Venâncio Shopping. Com opções para os mais diversos paladares, os clientes podem se deliciar com pratos orientais, cozinha contemporânea, steaks, frutos do mar e finalizar a refeição com o famoso cafezinho. Os clientes também podem aproveitar para conferir a Feira Ypê – edição Dia dos Pais com queijos, vinhos e outros itens, que são ótimas opções para presentear. Confira:

Confraria do Camarão

Para se deliciar com frutos do mar, a Confraria do Camarão (Venâncio Shopping) tem pratos para compartilhar. A casa serve o Camarão Cremoso, arroz cremoso com presunto, ervilhas, camarões puxados no azeite e batata palha. Serve 4 pessoas e custa R$ 155,90. Outra opção é o Espaguete Mediterrâneo, massa com camarões ao molho de tomate e manjericão. Serve 2 pessoas, por R$ 82,90

Jamie Oliver Kitchen

No Jamie Oliver Kitchen (Venâncio Shopping) a sugestão de entrada é o Tataki de Carne com Gergelim, ponzu de gengibre, pepino com limão & cebolinhas, wasabi e alho crocante, por R$ 45. E com prato principal, o Tapa de Cuadril, também conhecida como picanha argentina, o corte de 280g é assado no carvão, suculento e rico em sabores. E para acompanhar, um delicioso abacaxi grelhado glaceado com limão, por R$ 98.

Pacífico

Os admiradores de comida japonesa, podem saborear o cardápio do Pacífico. Para compartilhar, a casa serve o Sashimi com 15 peças (anchova defumada, salmão e atum), serve 2 pessoas, por R$ 58. Com diversidade de itens, a Barca Pacífico possui 35 peças, sendo: camarões empanados, maki salmão, hot filadélfia, niguiri skin, filadélfia, uramaki de camarão, sashimis de salmão e rolinho primavera. Acompanha os molhos shoyu, teryaki, gengibre, wasabi e hashi, por R$ 98.

Outback

Para os pais que gostam de carne, o Outback (Venâncio Shopping) possui o prato Ribs On The Barbie, costela suína preparada em chama aberta como manda a tradição australiana, acompanha as saborosas cinnamon apples, por R$ 94,90. Outra opção é o Firecracker Shrimp Filet, suculento steak de miolo de alcatra 225g, com camarões empanados e finalizados com o molho Firecracker, por R$ 84,90. Com acompanhamento a escolha: jacked potato: batata assada recheada com requeijão, manteiga, mix de queijos, bacon e cebolinha; garlic mashed potato, purê de batatas rústico, estilo Outback, com manteiga e leve toque de alho, salsinha e pimenta; arroz tasmânia, combinação de arroz com lâminas de amêndoas crocantes, champignons, cebolinha, pimentão vermelho e um toque de limão; batatas fritas temperadas; bloom petals, pétalas da famosa bloomin onion; legumes ao vapor, brócolis, couve-flor, cenoura e ervilha torta preparados com manteiga ao vapor; ou arroz pilaf, arroz preparado com pimentão vermelho, cebola e salsinha.

Rubinho Express

Para os fãs de uma bela parmegiana, o Rubinho Express (Venâncio Shopping) é o local para se deliciar. A Parmegiana de Filé Mignon é servida com bife empanado, coberto com molho e finalizado com queijo mozarela, a partir de R$ 50,90. Para quem procura uma opção sem carne, a pedida é a Parmegiana de Berinjela, com berinjela empanada, coberto com saboroso molho e finalizado com mozarela, a partir de R$ 30,90. Para compor os pratos, os clientes podem optar entre os acompanhamentos: arroz branco, arroz com brócolis, arroz integral, batata palha, brócolis ao alho e óleo, feijão de caldo, fritas, purê de batatas, salada com mix de folhas, cebola, tomate cereja; talharim ao alho e óleo ou talharim ao sugo.

Starbucks

A pedida para finalizar as refeições, é passar no Starbucks (Venâncio Shopping) e pedir o tradicional Café Filtrado (R$ 8), preparado com método tradicional no filtro de papel. Para quem preferir presentear o papai para preparar em casa, há o Brazil Minas Gerais 250g, café com torra média, corpo de chocolate ao leite, com textura de noz, com final suave, doce e frutado, por R$ 40.

Delícias para levar para casa

O Venâncio Shopping também recebe a feira Ypê – edição Dia dos Pais. Serão 20 expositores de diversos segmentos, o público poderá comprar queijos, vinhos, cutelaria, mel, entre outros. A feira acontece nos dias 9, 10, 11 e 12, de 9h às 20h. E no dia 13, de 10h às 18h.