Casas têm opções de brunch e jantar para os enamorados comemorarem no dia 12

A Chef Keli Mayer preparou uma programação especial para os enamorados comemorarem o Dia dos Namorados. A começar pelo Café das Orquídeas, que oferecerá o Brunch das Orquídeas, na manhã no dia 12, das 9h às 12h, com direito a música ambiente com o violinista Bruno Arsky. O brunch custa R$69 por pessoa e dá direito a um café com leite, um chá ou um suco de laranja e a uma taça de espumante para o casal brindar, além de um delicioso brownie em forma de coração, um croissant, dois pães de queijo do Brasil, Linguiça artesanal defumada em folha de laranjeiras, Tomatinhos defumados na brasa, uma fatia de lombo canadense, uma fatia de queijo minas, manteiga, geleia de morangos e salada de frutas.

À noite, um jantar especial no Mayer Sabores do Brasil encantará os apaixonados. Com música de Nathalia Cavalcante e banda, o menu, que custa R$199 o casal, inclui entrada, prato principal e sobremesa, tudo isso com uma decoração diferenciada, com luz de velas, flores e iluminação especial. As opções de entrada são o Steak tartare e o Tortine de atum; para o principal, Risoto de lagosta, Robalo com castanhas ou Filé demi rossini; e as sobremesas, Cremolata ou Pannacotta. É necessário fazer reservas pelo telefone (61) 99339-4175.

Para quem quiser um almoço romântico, a casa trabalhará com o clássico buffet que só o Mayer tem, com carnes nobres na parrilla, feijoada, entre outros, tudo isso ao som de Anderson Estima, com clássicos do MPB.

Programação musical:

E ainda há mais uma novidade no Mayer Sabores do Brasil: é a programação musical da semana, começando toda quinta-feira às 17h com o Saxofonista Mário Sax, na sexta às 18h com um repertório de Pop rock, no sábado o violinista Bruno Arsky a partir das 17h30 e aos domingos, Anderson Estima às 17h, com um repertório de MPB e Bossa Nova.

Serviço:

Dia dos Namorados Mayer Sabores do Brasil e Café das Orquídeas

Data: 12 de junho

116 sul

Reservas: (61) 99339-4175

Couvert artístico: R$12 por pessoa

@mayersaboresdobrasil

@cafedasorquideas