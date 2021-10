Dia do Sushi com diversidade de opções no Haná

Uma das gastronomias mais queridas do Brasil, a gastronomia japonesa ganhou corações em todo o país. Por isso, já entrou para o calendário gastronômico o Dia do Sushi, comemorado no dia 1º de novembro

A data foi estabelecida no Japão há mais de 20 anos. Em Brasília, o Haná Restaurante Japonês (408 Sul), uma das casas mais conhecidas em gastronomia japonesa da capital, oferece a iguaria em diferentes versões, desde os cortes mais tradicionais, até os preparos especiais elaborados pelos sushimen da casa.

O Rodízio Premium Haná (R$ 107,90) está disponível todos os dias, no almoço e jantar, disponibilizando mais de 50 tipos de sushis e sashimis, além dos pratos quentes tradicionais para acompanhar a refeição, como yakissobas, robatas, shimejis, rolinhos, opções quentes de grelhados, tataki, carpaccio, camarão imperial, camarão ao alho e óleo, lula empanadas e outros. No Haná, o sushi ganha formatos diferentes, entre uramakis, niguiris de salmão, niguiris de peixe branco, niguiris de atum, philadelphias e hot philadelphias, hot rolls, ni sushi e oshizushis.

Buffet Haná. Foto: Rômulo Juracy

A casa conta também com um buffet específico para os apreciadores do sushi, que é oferecido como parte do Rodízio Premium Haná e está disponível na sexta-feira para o jantar, de 18h30 às 00h, e no sábado e domingo para o almoço e jantar, de 12h às 16h e das 18h30 às 0h no sábado e 18h20 às 23h no domingo. Mas claro, que quem preferir, os pedidos também podem ser feitos à mesa, para que sejam preparados na hora.

O sushi é um alimento que tem origens remotas no Japão. Os peixes eram conservados no arroz cozido para serem transportados para outros lugares. Os japoneses sabiam que o arroz liberava o ácido acético e ácido láctico que garantiria a qualidade por mais tempo. Com o tempo, os preparos e cortes foram sendo refinados. A praticidade aliada ao sabor e ao frescor da iguaria ajudaram para que o sushi seja hoje um dos alimentos mais procurados, tanto para uma refeição rápida quanto para um momento de confraternização com amigos e a família em torno de uma refeição especial.

Haná Restaurante Japonês

Endereço: SCLS 408 Bloco B Loja 35 – Asa Sul

Telefone: 61 3244-9999

Instagram: @hana_restaurante

Facebook/restaurantehanabsb