Dia do sorvete será na próxima quarta (23); Veja onde aproveitar!

Com o calor que está fazendo em Brasília, confira algumas dicas para celebrar essa data de forma deliciosamente refrescante!

No dia 23 de setembro é comemorado o Dia do Sorvete! Com o calorão constante no DF, a delícia é sem dúvida a solução perfeita. E não importa a preferência, tem para todos os gostos, dos mais simples até aqueles mais elaborados. Para celebrar a data, reunimos alguns dos tipos mais apreciados e opções, para aproveitar o dia de um jeito super refrescante e divertido!

O 389 Burger comemora o Dia do Sorvete com o lançamento de uma sobremesa irresistível – o Capelinha. Um grand gateau de chocolate com picolé de gianduia, brigadeiro e morangos frescos ( R$ 36,90).

E porque não aproveitar esse dia, como um bom milkshake? A perfeita combinação de leite, sorvete e uma deliciosa calda, deixa qualquer dia mais quente, agradável e refrescante. No 389 é possível optar pelos sabores Ferrero Rocher; Passatempo; Floresta Negra; Frutas Vermelhas e Paçoca. As delícias saem por R$20,90 e ainda podem ser incrementadas com um adicional de chantilly por R$3,00.

Capelinha – 389 Burger. Foto: Divulgação

Milkshake – 389 Burger. Foto: Divulgação

A American Cookies, rede brasiliense especializada no cookie americano, aposta em uma campanha que promete refrescar o paladar dos brasileiros: o Ice Cream Day. Disponível apenas no 23/09, nas lojas físicas da marca, a novidade oferece adição de sorvete por apenas R$ 1,00 na compra de qualquer cookie, entre as mais de 20 disponíveis no seu cardápio. O limite é uma bola de sorvete por guloseima, mas a quantia da combinação de cookie + sorvete será ilimitada no dia, enquanto durarem os estoques. A promoção será válida exclusivamente no Dia dos Sorvete e apenas nas lojas físicas da American Cookies espalhadas por cinco estados brasileiros (BSB, SP, RJ, MG e GO).

Cookie Brownie com Sorvete – American Cookies. Foto Samir Felix

Cookie Sandwich Clássico ao Leite – American Cookies. Foto Samir Felix

Unir entradas e pratos principais da gastronomia italiana e finalizar com maravilhosos pratos com sorvete para refrescar, essa é a proposta do Cantucci Osteria (403 Norte). O cliente pode optar por duas deliciosas sobremesas: Petit Gateau (R$23) – Chocolate ou doce de leite com bola de sorvete Fiori di latte, crocante de castanhas; Brownie Gateau (R$23) – Brownie assado com nozes, ganache de chocolate e sorvete Fiori di latte.

Brownie Gateau – Cantucci Osteria. Foto: Divulgação

Na La Paleta, o segundo copinho de sorvete terá 50% de desconto. Entre os sabores, chocolate, leite ninho, flocos, cheesecake de frutas vermelhas, chocobiscoito, doce de leite, pistache, panacotta com goiabada, maracujá sem lactose, limão sem lactose, paçoquita, morango sem lactose, crocante, vanilla e super Blanck sem lactose. O copinho com duas bolas de sorvete custa R$ 15,00 cada. A ação será válida na quinta-feira, 23, das 12h às 22h.

Já na Stonia Ice Creamland, durante todo o Dia do Sorvete, a maior taça do cardápio terá R$ 10,00 de desconto. A Avalanche, carro-chefe da casa, custará R$ 39,00 nesta data. As ações serão válidas na quinta-feira, 23, das 12h às 22h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Avalanche – Stonia Ice Creamland. Foto: Divulgação

Ainda no Pontão, o quiosque da Bacio di Latte, com funcionamento das 11h às 22h, o primeiro do ar livre da cidade. São 10 sabores de gelato produzido artesanalmente e com ingrediente de alta qualidade e potes de creme bella (creme de avelãs) e doce de leite.

Serviço

389 Burger

Aplicativo Disponível na App Store e Play Store

Site: 389burger.com.br

Instagram: @389burger

American Cookies Gilberto Salomão

Atendimento: Quiosque + delivery

Endereço: Shis QI 5, bloco C, slj 06 – Parte 36

Horário de Funcionamento: Todos os dias, das 10h às 22h

American Cookies Águas Claras

Atendimento: Loja + delivery

Endereço: Rua 33 sul, lote 5, loja 9 – Edifício Le Clube

Horário de Funcionamento: Todos os dias, das 12h às 22h30

American Cookies Sudoeste 103

Atendimento: Take out + delivery

Endereço: Clsw 103, bloco a, loja 63, subsolo

Horário de Funcionamento: De Seg a Sab, das 12h às 23h / Domingo, das 12h às 22h

American Cookies Sudoeste 303

Atendimento: Loja+ delivery

Endereço: Clsw 303, bloco c, loja 22

Horário de Funcionamento: Todos os dias, das 11h às 21h

American Cookies Asa Sul

Atendimento: take out + delivery

Endereço: CLS 406, Bloco D – Loja 33 – Asa Sul

Horário de Funcionamento: Todos os dias, das 11h às 23h

American Cookies Conjunto Nacional

Atendimento: Quiosque + delivery

Endereço: Entrada F, em frente ao Shopping dos Cosméticos, Brasília – DF

Horário de Funcionamento: Seg a Sab, das 11h às 22h / Domingo, das 14 às 20h

American Cookies Asa Norte

Atendimento: Loja + delivery

Endereço: Quadra CLN, 214 – bloco C, SN – Asa Norte – DF

Horário de Funcionamento: Todos os dias, das 11h às 22h

American Cookies Pátio Brasil

Atendimento: Quiosque + delivery

Endereço: ST SCS Quadra 7, Bloco A Térreo, SN, Quiosque Q 251, Asa Sul – DF

Horário de Funcionamento: De Seg a Sáb, das 10h às 22h / Domingo, das 14h às 20h

American Cookies Terraço Shopping

Atendimento: Quiosque + delivery

Endereço: Quiosque no Piso Térreo – Terraço Shopping – DF

Horário de Funcionamento: De Seg a Sáb, das 10h às 22h / Domingo, das 14h às 20h

American Cookies Altana

Atendimento: Loja + delivery

Endereço: Shopping Altana Mall, loja 12, na subida do Colorado Sobradinho – DF

Horário de Funcionamento: Todos os dias, da 12h às 21h

American Shopping DF Plaza

Atendimento: Quiosque + delivery

Endereço: Quiosque 45, R Copaíba – Águas Claras – DF

Horário de Funcionamento: De Seg a Sáb, das 11h às 22h / Domingo, das 14h às 20h

American Noroeste

Atendimento: Loja + delivery

Endereço: CLNW10/11 bloco 1 loja 1 – Noroeste, Brasília – DF

Horário de Funcionamento: De Seg a Dom, das 10h às 21h30

American Aeroporto BSB

Atendimento: Take out

Endereço: Lago Sul, Brasília – DF

Horário de Funcionamento: 07 hr às 22 hr

American Guará

Atendimento: Loja + delivery

Endereço: Qi 31, Bloco A, Loja 18

Horário de Funcionamento: De 11:30 hr às 22:30 hr

American Park Shopping

Atendimento: Quiosque + delivery

Endereço: Parkshopping, SAI/SO Área 6580 Brasília – DF CEP: 71219-900

Horário de Funcionamento: Sega a sáb: das 11h às 22h /Dom: das 12h às 22h

American Cookies Lago Sul

Atendimento: Loja + take away + delivery

Endereço: CJ SMDB CONJUNTO 12 LOTE 02, PLL, S/N, POSTO IPIRANGA, SMDB

Horário de Funcionamento: Todos os dias, das 13:00 às 23:00

Cantucci Osteria

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 03

Telefone: (61) 3328-5242 / Pedidos: (61) 99943-1935 WhatsApp

https://www.goomer.app/cantucci-osteria-asanorte/menu

Horário de Funcionamento presencial:

todos os dias – das 12h às 23h

Horário de Funcionamento delivery:

todos os dias – das 11h às 23h



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pontão

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br

instagram: @pontaodolagosul