Segunda é dia do macarrão! Veja onde celebrar e se deliciar com a data

Dia 25 de outubro, segunda-feira, é comemorado o Dia do Macarrão. A data é celebrada em diversos países do mundo desde 1995 e um excelente pretexto para degustar a massa que, apesar de ser italiana, é uma das paixões nacionais.

É difícil encontrar alguém que não goste de macarrão, um dos alimentos mais antigos do mundo, que surgiu na China e foi eternizado pelos italianos. Conhecido pela sua versatilidade, pode ser encontrado em versões longas, como os tradicionais espaguetes e fettuccines; e ainda em tipos frescos, integrais ou recheados. Eles vão da salada ao prato principal e, em comum, há sempre aquela lembrança afetiva que uma comida confortável oferece.

Para festejar a data, confira o que restaurantes do DF estão preparando:

Cantucci Osteria

É claro que o Cantucci Osteria (403 Norte), especializado em comida italiana, vai comemorar a data. O Chef Rodrigo Melo preparou uma promoção irresistível aos clientes com um prato que faz parte das Especialidades da Casa. No dia 25 de outubro, no almoço e jantar para consumo no salão, quem pedir o Casarecce al Pesto (R$ 52) – Massa fresca, molho pesto de castanhas e parmesão, straciatella, tomatinhos confitados, farofinha de panko ao limão siciliano – vai ganhar outro de cortesia. Isso mesmo, o prato vai vir em dobro.

A Casa possui ainda outras deliciosas opções de massa, são elas: Fideuá Frutti di Mare (R$ 59) – Capellini ao molho de frutos do mar (lula, polvo, mexilhão, camarão e vôngole) com toque de pimentão vermelho, ervilhas e aioli de páprica; Spaghetti alla Carbonara di Pulpo (R$ 59) – Espaguete, polvo e pancetta salteados, gema de ovo, parmesão e pimenta do reino.

Casarecce al Pesto. Foto: Divulgação

Fideua Frutti di Mare. Foto: Divulgação

Espaguete alla Carbonara di pulpo. Foto: Divulgação

Cantón Peruvian & Chinese Food – Brasília Shopping

O restaurante com influências gastronômicas peruanas e chinesas possui diversas sugestões com a massa. Entre elas, Lo Mein de Carne (macarrão lo mein ao wok com vegetais, filé mignon e molho de cogumelos), R$ 74,00; Lo Mein de Camarão (macarrão lo mein ao wok com vegetais, abacaxi, pêssego, pimenta e camarão ao molho agridoce), R$ 76,00; Mayfan Singapura (macarrão de arroz mayfan ao wok com curry, carne, porco assado e vegetais), R$ 67,00; Taypa Crocante (macarrão crocante com frango, porco assado, camarão, ovo de codorna, cogumelo preto e vegetais ao wok em molho de ostra), R$ 76,00.

Lo Mein de Carne. Foto: Divulgação

Lo Mein de Camarão. Foto: Divulgação

Mayfan Singapura. Foto: Divulgação

Dudu Bar

A criatividade e a diversidade de referências são marcas registradas da cozinha autoral do chef Dudu Camargo, que comanda o Dudu Bar (303 Sul). Para os apaixonados pela massa, os preparos de proteína ganham acompanhamentos especiais. No O Diabo Veste Prada, filé mignon grelhado ao molho especial da casa acompanha o fettuccine ao triplo burro com sálvia (R$ 85,97). Para o cardápio executivo “Você tem fome de quê?”, o chef apresenta o Não Saio Daqui, filé a parmegiana empanado na farinha panko, gratinado com muçarela de búfala sob molho de tomate fresco, acompanha o espaguete com pasta de brócolis e alho crocante (R$ 57,97).

Há também os derivados da massa, que também podem ser consideradas como macarrão. Exemplo é o Caprese, penne ao perto de baru e tomate cereja com filé de frango grelhado ao molho de queijos (R$ 39,97). Um dos pontos de encontro mais queridos da capital, o Dudu Bar conta com uma carta de drinques, cervejas e vinhos com diversas opções para quem deseja harmonizar a celebração deste dia.

Chef Dudu Camargo. Foto: Bruno Stuckert

Haná Restaurante Japonês

Na cultura oriental, o Macarrão ganha um destaque especial no preparo dos tradicionais yakissobas. O prato quente que virou queridinho dos brasileiros está presente no Rodízio Premium Haná (R$ 107,90) entre as mais de 55 opções de pratos, sushis, sashimis, robatas, shimejis e rolls.

Para quem prefere os diferentes preparos disponíveis no cardápio, é possível escolher entre o Yakissoba de Filé, filet, macarrão especial, acelga, repolho branco, repolho roxo, cenoura e brócolis (R$ 43), o Yakissoba de Frango, a receita tradicional da casa feita com frango como proteína (R$ 38) e o Yakissoba de Legumes, opção ideal para os vegetarianos (R$ 34).

Yakissoba de Frango. Foto: Divulgação

Mormaii Surf

No Mormaii Surf Bar a sugestão é o Spaguetti de Salmão com Camarão, servido ao molho quatro queijos (R$ 59,90).

Spaguetti de Salmão com Camarão. Foto: Divulgação

Wine Garden

No Wine Garden, a opção é o Mac n Cheese (massa cotovelo ao creme de queijos, finalizada com farofa de bacon e cebolete), R$ 45,00.

Macn Cheese. Foto: Divulgação

Macn Cheese. Foto: Divulgação

Sagrado Mar – QI 17 do Lago Sul

O restaurante que combina o calor da brasa com o sabor marcante dos frutos do mar indica o Camarão Ítalo (Pappardelle com molho de camarão, tomate, azeitona e crouton de pão), R$ 88,00 para uma pessoa ou R$ 160,00 para duas pessoas.

Camarão Ítalo. Foto: Inove Aceleradora

Sallva

O Sallva oferece vária opções no cardápio, como o Carbonara (Espaguete com bacon, ovo orgânico e queijo Grana Padano), R$ 65,00; Spaghetti alla Puttanesca (Espaguete ao molho Pomodoro com azeitonas, alcaparras e anchovas), por R$ 72,00; e Polvo alla Grilla (Tentáculos de polvo grelhados na manteiga com espaguete Nero, aioli e tomatinhos), R$ 109,00. Scaloppine (Filet mignon grelhado ao molho Rotî com espaguete Alfredo), por R$ 85,00, e Spaghetti grano duro com uma opção dos molhos oferecidos pela casa, a partir de R$ 65,00.

Spaghetti alla Puttanesca. Foto: Divulgação

Same Same

Já o Same Same possui duas indicações: o Pad Thai (macarrão de arroz salteado na wok com ovo, tofu, nabo agridoce, cebola roxa, Nam pra, broto de feijão, amendoim, cebolinha fresca, pimenta dedo de moça e proteína à escolha – carne, frango, camarão ou tofu), a partir de R$ 49,00, e o Pho (sopa vietnamita com caldo de anis, cravo, canela, erva doce e cardamomo que banham o macarrão de arroz, carne desfiada, broto de feijão, cebola, hoisin, pimenta dedo de moça e ervas frescas), R$ 46,00.





Santé Lago & Santé 13

Com uma atmosfera intimista e aconchegante, as casas Santé Lago (orla da Ponte JK) e Santé 13 (413 Norte) são boas pedidas para um encontro com amigos ou uma reunião em família em todos de uma deliciosa refeição. Para o Dia do Macarrão, a casa apresenta o Fettuccine Santé, massa longa com camarões, lulas e cogumelos paris ao molho especial da casa (R$ 89). O cardápio conta também com drinques autorais e vinhos de diversas partes do mundo para melhor harmonizar com a massa.

Fettuccine Santé. Foto: Davi Fernandes de Freitas

Taypá – QI 17 do Lago Sul

O premiado restaurante aposta no Pato Agridulce (Magret de Pato mal passado ao molho de figos, rapadura, vinho e canela, servidos com canelone de pato, foie gras e molho cremoso picante), R$ 99,80.

Pato Agridulce. Foto: Inova Aceleradora

Serviços

Cantucci Osteria

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 03

Telefone: (61) 3328-5242 / Pedidos: (61) 99943-1935 WhatsApp

https://www.goomer.app/cantucci-osteria-asanorte/menu

Horário de Funcionamento presencial:

todos os dias – das 12h às 23h

Cantón Peruvian & Chinese Food

Brasília Shopping

Reservas: (61) 3265-8798

Segunda a quinta-feira, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h

Sexta-feira e sábado, das 11h30 às 23h30

Domingo, das 11h30 às 22h

@canton.df

Haná Restaurante Japonês

Endereço: SCLS 408 Bloco B Loja 35 – Asa Sul

Telefone: 61 3244-9999

Instagram: @hana_restaurante

Dudu Bar

Endereço: SCLS 303 Bloco A Loja 03 – Asa Sul

Pedidos:(61) 99341-0055 (Whatsapp)

Instagram: @dudubaroficial

Pontão

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br

instagram: @pontaodolagosul

Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 99197-1287 (whatsapp)

Terça-feira a sábado, almoço e jantar – 12h às 15h30 e 19h às 00h. Domingo apenas almoço – 12h às 15h30

@sagradomarrestaurante

Santé Lago

Setor de clubes Esportivos Sul, Trecho 2 – Orla da Ponte JK

Telefone: (61) 2099-2461

Terça, quarta e domingo: das 12h às 23h.

Quinta, sexta e sábado, das 12h às 1h

No Instagram: @santelago

Santé 13

CLN 413 Bloco A Loja 40

Telefone: (61) 3037-2132

Terça, quarta e domingo: das 12h às 23h.

Quinta, sexta e sábado, das 12h às 2h

No Instagram: @sante13

Taypá

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: 61 3248.0403 / 3364.0403

Horário de funcionamento: De segunda à sexta para almoço (das 12hs às 15hs) e jantar

(de 19hs a 00h). Aos sábados: almoço (das 12hs às 16hs) e jantar (das 19hs à 01h). Domingos: para almoço a partir das 12hs. Fechado par jantar.

www.taypa.com.br