Dia do Cocktail: 9 receitas de drinks para se aventurar pela coquetelaria em casa!

Procurando uma desculpa para beber no meio de semana sem se sentir culpado? Suas preces foram atendidas. Na próxima terça-feira, dia 18 de maio, celebra-se no Brasil o Dia Nacional do Cocktail. Não dá pra ficar de fora, né?

Confira, por tanto, 8 receitas de drinks para se aventurar pela coquetelaria em casa após o #logoff – ou não!

Old Fashioned, do B Hotel, em Brasília

Ingredientes

60 ml de Bourbon;

20 ml de xarope de açúcar;

2 dash (1.6ml) de Angostura;

2 dash (1.6ml) de Angostura Orange;

Preparo

Adicione os ingredientes em um mix glass ou “copo de preparo” com bastante gelo e mexa bem com o auxílio de uma bailarina (colher de haste longa) ou similar. Em seguida adicione a mistura em copo Old Fashioned e decore com casca de limão siciliano e uma cereja.

Aproveite o drink e beba com moderação.

Caipirosca de maracujá Pérola do Cerrado do Chef Dudu Camargo

Ingredientes

2 colheres de sopa de maracujá Pérola do Cerrado;

3 fatias de gengibre macerada no copo;

4 unidades de morango;

metade de uma tangerina;

5 folhinhas de manjericão.

Modo de Preparo

Com o gengibre macerado, acrescente o morango, a tangerina, o maracujá e o manjericão.

Macerar tudo num copo, acrescentar o gelo e 2 doses de vodka.

O chef sugere uma seringa com + 20ml de vodka, calibre o teor alcoólico à gosto. Essa é uma particularidade do Dudu Bar, elaborada por Dudu e que traz um charme maior para o drinque.

Aproveite o drink e beba com moderação.

Sunset Comandatuba, do Transamerica Resort Comandatuba, na Bahia

Transamerica Comandatuba

Ingredientes

30 ml licor Amaretto

50 ml de Vodka

30 ml de Aperol

Complete c/ suco de laranja.

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, adicione o licor, a vodka e o Aperol e bata com gelo. Acrescente suco de laranja natural e misture. Sirva em uma taça. Decore com um pedaço de laranja na borda e aproveite;

Negroni Botanique, do Six Senses Botanique, em Campos do Jordão

Ingredientes

20 ml de cachaça Mato Dentro;

20 ml de Campari;

20 ml Punt e Mens;

1 splash de laranja;

Modo de preparo

Em um copo baixo, adicionar gelo quebrado, hortelã e tiras de casca de laranja. Na coqueteleira, adicione a cachaça, o Punt e Mens e o Campari. Bata e depois coe o resíduo para uma garrafinha. Para servir, adicione a bebida no copo e esprema um pouco de laranja no mesmo para obter um splash. Aprecie.

French 75

Ingredientes

20 ml de gin Martin Miller’s;

15 ml de suco de limão taiti;

15 ml de xarope de açúcar;

Espumante seco para completar;

casca de limão taiti

Modo de preparo

Em uma coqueteleira com gelo, bata todos os ingredientes, exceto o espumante. Passe por um coador e sirva em uma taça flûte resfriada com antecedência. Complete com o espumante e torça de leve a casca do limão para aromatizar e decorar.

Dry Martini London Nº1

Ingredientes

10 ml de vermute branco;

100 ml de London Nº1

1 azeitona;

Modo de preparo

Para prepará-lo, coloque gelo em um copo V e em um mixing glass. Adicione 10 ml de vermute branco seco no mixing class e misture por 10 segundos com uma colher bailarina, até ficar bem gelado. Pegue o copo pela base, para não esquentar, e dispense o gelo derretido; em seguida acrescente 100ml de London Nº 1 e misture por 10 segundos. Volte à taça V e dispense o gelo (que estava ali apenas para gelá-la), transfira o drinque a ela e decore com uma azeitona e um zest de limão.

Fizzy Peachthree

Ingredientes

50 ml de licor de pêssego Peachtree

10 ml de suco de limão;

Água com gás;

Modo de preparo

Para preparar o seu Fizzy, sirva em uma taça de vinho com gelo 1 dose de Peachthree, 1 dose de suco de limão e complete com água com gás.

Gin tônica, com limão Tahiti, limão siciliano e alecrim, do restaurante By Koji

Ingredientes

60 ml de gin tanqueray

175 ml de água tônica (1/2 lata)

8 pedras de gelo

1 fatia de limão tahiti

1 casca de limão siciliano

2 ramos de alecrim

Modo de preparo

Encha a taça com as pedras de gelo, acrescente a dose de gin e a tônica. Misture delicadamente com uma bailarina para a tônica não perder o gás. Faça um twist com a casa de limão siciliano para soltar o óleo. Coloque a casca e a rodela de limão na lateral da taça e por último os ramos de alecrim.

Km 0, do Enjoy Punta del Este

Ingredientes

45 ml de rum branco;

15 ml de Fernet branca;

15 ml de licor de melão;

10 ml de suco de limão;

30 ml de suco de pomelo;

ml de xarope de açúcar;

1 fatia de pomelo desidratado (Opcional);

Modo de preparo

Adicione os ingredientes em uma coqueteleira e bata com gelo. Sirva em um copo alto e adicione um ramo de hortelã e uma fatia de pomelo desidratado para decorar. Aprecie o drink.