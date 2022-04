Brasília ganha de presente de aniversário Festival do Assados do Fred no dia do Churrasco

Para comemorar o aniversário da Capital Federal e o Dia do Churrasco (24), a casa vai fazer uma programação gastronômica em grande estilo

Brasília está em festa! Às vésperas de celebrar 62 anos de uma trajetória consagrada, a cidade mostra que no quadradinho tem comida boa, cerveja boa e muitas atrações que fazem da cidade um lugar acolhedor e com gostinho de quero mais.

O Assados do Fred, como restaurante tipicamente candango, deseja celebrar a data em grande estilo. A casa, que é especializada em carnes nobres, resolveu unir o aniversário da Capital Federal ao Dia do Churrasco (24) e fazer uma programação gastronômica em grande estilo.

No dia do churrasco (24), o Assados do Fred, promoverá uma programação especial, exclusivamente na unidade da 302 sul, para carnívoros, veganos e vegetarianos. O restaurante traz o típico fogo de chão com legumes orgânicos, cordeiro, leitão, costelão e carreteiro. Até as crianças participarão da festa com direito à pula-pula e animações.

O dia iniciará com um workshop que ensinará várias técnicas de churrasco de Fogo de chão, café da manhã caipira para os inscritos, seguido de degustação dos preparos e open beer.

O curso reunirá três grandes assadores da cidade: Fred, do Assados do Fred, Moisés, do Master Churras e Alex Candango.

Fred, do Assados do Fred. Foto: Reprodução/Instagram Moisés, do Master Churras. Foto: Reprodução/Instagram Alex Luciano, do Candango Assador. Foto: Reprodução/Instagram

Tudo isso acompanhado de uma programação musical para ninguém botar defeito. Ju Maria e Rafael Vargas formam um dueto de canções ao estilo de MPB, jazz e um forró para dançar de rosto colado. Ju Maria é cantora, violonista e compositora licenciada em Música pela UnB. Rafael Vargas é multiinstrumentista, cantor, compositor e produtor musical. Há 10 anos mistura MPB e os grooves no repertório de música brasileira.

Para participar do workshop do Dia do Churrasco, os interessados podem realizar suas inscrições pelo número (61) 3877 8939 (whatsapp), até o dia 22 de abril, pois as vagas são limitadas. Para aqueles que desejam apenas participar do evento para o almoço a casa abrirá a partir das 11h com muita diversão para toda a família.

Os dias e horários de funcionamento do Assados do Fred são de quarta-feira e quinta-feira (das 11h às 15h), sexta-feira (das 11h às 15h e 18h às 23h), sábado (das 11h às 16h) e domingo (das 11h às 16h).

Serviço:

Festival do Assados do Fred no dia do Churrasco

Data: 24/04/2022

Horário: 11h

Endereço: CLS 302 Bloco C loja 02 – Quadra do Fashion Mall – Asa Sul – DF

Horário: quarta-feira (das 11h às 15h) quinta-feira (das 11h às 15h e das 18h às 23h), sexta-feira (das 11h às 15h e 18h às 23h), sábado (das 11h às 16h) e domingo (das 11h às 16h)

Inscrições para o workshop: podem ser realizadas pelo número (61)3877 8939 – whatsapp até o dia 22 de abril.