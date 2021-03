Dia do Cacau: conheça seis sobremesas de chefs de Brasília para você comemorar a data em grande estilo

Matéria-prima da produção do chocolate tem um dia dedicado especialmente a ele, 26 de março, que neste ano cai em uma sexta-feira. Opções de sobremesas vão dos tradicionais ovos de Páscoa a receitas saudáveis, italianas e bolinhos

O Cacau é a matéria prima de uma das grandes paixões mundiais, o chocolate. Extremamente apreciado pelos fãs da gastronomia, o fruto é bastante versátil e inspira chefs de cozinha a sempre estarem inovando em receitas que o cacau pode acompanhar, entre as principais estão as sobremesas.

Popular internacionalmente, o cacau ganhou uma data especial para ele, comemorada todo dia 26 de março, e, neste ano, cairá numa sexta-feira. Conheça agora seis sobremesas autorais de chefs de Brasília, para você poder comemorar esta data em grande estilo sem sair de casa.

Após o almoço ou o jantar, uma sobremesa para acompanhar

Para uma completa experiência gastronômica em restaurantes de alta gastronomia, os clientes não podem deixar de provar as sobremesas.

Muito querido entre os amantes da gastronomia brasiliense, o chef Ronny Peterson, comanda o restaurante AROMA (407 Sul). Com uma criatividade sempre muito aguçada, o chef preparou uma receita exclusiva para o Dia do Cacau: um bolinho caseiro de chocolate com cacau 100%, recheio de doce de leite com coco e ganache de chocolate meio amargo (R$ 27). Os pedidos podem ser feitos pelo número (61) 99208-5392.

AROMA – Bolinho Cacau. Foto: Mentha/Divulgação

Inaugurado há pouco mais de dois anos, o restaurante italiano A’ Mano (411 Sul), é um dos mais requintados da capital pela sua especialidade em massas frescas. Entre as sobremesas que vão cacau, está a Terrine Freddo Di Cioccolato com 86% de cacau e cereja amarena (R$ 35). Para mais informações e pedidos: (61) 3245-8235.

A’Mano – Terrine. Foto: Rayan Ribeiro

Opções saudáveis para os cafés da manhã e da tarde

Há quatro anos no mercado, a Nube Café e Confeitaria é especializada em macarons com recheios especiais inspirados no melhor da culinária francesa e brasileira. Com estilo único de trabalhar com doces, a casa usa o cacau como ingrediente principal em quase todas suas receitas. Entre elas está o Macaron de brigadeiro preparado com cacau 100% na massa e no brigadeiro. (R$ 4,00 a unidade).

Nube Café – Marcaron Brigadeiro Cacau. Foto: Felipe Menezes

Já a outra opção, essa para os fãs de doces saudáveis, é a Trufa fit, preparada com farinha de amêndoas, cacau e mel, banhada no chocolate amargo, e com cacau 100% e chocolate 63% em seu interior (R$ 5,00 a unidade). Os pedidos podem ser feitos pelo número (61) 9885-8481, ou pelas plataformas iFood, Uber Eats, 99Food e Rappi.

Nube Café – Trufa Fit. Foto: Mentha/Divulgação

Para entrar no clima da Páscoa

Os ovos de Páscoa são uma das opções mais tradicionais para quem gosta de chocolate e com intensas porcentagens de cacau.

O chocolatier brasiliense Gracco Magalhães é famoso na capital por sua linha de doces finos com ingredientes da alta chocolateria. Formado pela escola francesa Le Nôtre, o chef carrega diversas inspirações em seus trabalhos autorais. Entre elas, a casca belga 70% cacau, trufada com ganache de Grand Marnier e mini trufas 450g (R$ 150). As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp e telefones: (61) 99236-3338 / 3026-0074.

Gracco – Casca Belga. Foto: Gui Teixeira

Especialista na produção de doces artísticos, a chef Thais Marega tem como um de seus carro-chefe o Ovo Cacau 250g (R$ 104,90 na caixa de acetato / R$ 129,90 na caixa cartonada), com uma casca de chocolate 54% Belga Callebaut, pintura artística em manteiga de cacau, recheada com 16 bombons de chocolate maciços nos sabores: chocolate branco caramelo com flor de sal, chocolate branco com hibisco, chocolate ao leite crocante com cumaru e chocolate amargo com amêndoas. A chef trabalha sob encomenda e com delivery, com pedidos pelo número (61) 98140-3134.

Thais Marega – Ovo Cacau. Foto: Mentha/Divulgação

Serviço

AROMA

Onde: AROMA, 407 Sul – Brasília-DF

Horário de funcionamento do delivery: almoço: terça a sábado: almoço, 12h às 15h; jantar, 19h às 22h / domingo, 12h às 15h30.

Delivery: (61) 99208-5392;

Para mais informações: @aromabrasília

A’ Mano

Onde: 411 Sul, Bloco D

Horário de funcionamento do delivery: segunda a quinta, 12h às 15h / 18h às 22h; sexta e sábado, 12h às 16h / 18h às 22h; domingo, 12h às 17h

Delivery: (61) 3245-8235

Para mais informações: @amanorestaurante

Nube

Onde: 910 sul, Ed. Via Brasil, Loja 28 – Asa Sul

Horário de funcionamento do delivery: segunda a sexta, das 9h30 às 19h

Telefone / Plataformas para pedidos: (61) 9885-8481 / iFood, Uber Eats, 99Food e Rappi.

Para mais informações: @nubecafe

Chef Gracco Magalhães

Onde: SQSW, 302 Bloco B Loja 11

Horário de funcionamento do delivery: segunda a sexta das 9h às 17h30; sábado das 9h às 13h

Telefone / Plataformas para pedidos: encomendas pelo WhatsApp e telefone: (61) 99236-3338 | 3026-0074

Para mais informações: @chefgraccomagalhaes

Chef Thais Marega – Doces Artísticos

Encomendas: via WhatsApp (61) 98140-3134

Para mais informações: @chefthaismarega