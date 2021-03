Take out e delivery: hamburguerias investem em promoções para o Dia das Mulheres

Para comemorar o Dia das Mulheres, casas promovem celebram a data na próxima segunda

Março é o mês delas! Celebrado na próxima segunda (8), o Dia Internacional das Mulheres será comemorado pelas casas do quadradinho em novo formato. Com promoções voltadas para delivery e take out, hamburguerias as homenageiam com deliciosos mimos.

No Concorrente, no próximo dia oito, as mulheres compram um hambúrguer e ganham outro. Entre as opções do menu, estão: o Glorioso (blend angus, queijo cheddar, bacon crispy, rúcula, maionese caseira e pão brioche – R$36) e o Soberano (pão brioche, blend angus, queijo prato, queijo cheddar, cebola crispy, alface e tomate – R$39). A promoção é válida somente para retirada.

O Geléia também não vai ficar de fora da celebração do dia delas. As mulheres vão ganhar um chocolate, além de um voucher para retirar uma batata rústica em qualquer unidade da rede. A promoção é válida para qualquer pedido feito por elas pelo delivery ou take out, na segunda, dia 8, e o prazo para pegar a cortesia é de até 30 dias.

