Dia das Mães: restaurantes da capital celebram a data com sabores para todos os gostos

Confira as sugestões que as casas de Brasília prepararam para comemorar a data em grande estilo

O Dia das Mães é uma data especial para muitas famílias. E por que não comemorar com um almoço delicioso? Trouxemos sete restaurantes de Brasília que prometem tornar a celebração ainda mais inesquecível.



Mezanino

O clima de Dia das Mães também chegou ao Mezanino da Torre de TV, gastrobar localizado no primeiro andar da Torre de TV, com cardápio assinado pelos chefs Marcos Nery e Matheus Brito. Para celebrar a data em grande estilo, a casa traz uma promoção no almoço executivo, de 3 a 8 de maio, que vale para todo o público. Por R$69, será possível escolher uma opção de entrada, prato principal e sobremesa dentre as que são ofertadas no menu executivo.

Mezanino: Tartar de Beterraba (Crédito: Guilherme Kapanema)

Mezanino: Picadinho de Filet (Crédito: Guilherme Kapanema)

Mezanino: Bolo de rolo (Crédito: Guilherme Kapanema)



Para dar início ao menu de três etapas, vale apostar no delicioso Tartar de Beterraba com queijo de cabra, que acompanha abacate, mini milho, parmesão, mini salada e crackers de bijú. Entre os principais, o Picadinho de Filet ao molho rotti é uma verdadeira explosão de sabor, com arroz branco com cebola brown, banana brûlée com cumaru, farofa croc e ovo mezanino. Adoce o paladar com o show de texturas do bolo de rolo com sorbet de graviola, calda quente de goiabada e crocante de crumble.

Aroma

Aroma: Jamón de pato curado (Crédito: Divulgação)

Aroma: Camarão envolto de tagliolini de espinafre (Crédito: Divulgação)

Aroma: Ravioli de fraldinha defumada na brasa (Crédito: Divulgação)



O Aroma criou um menu especialmente para o Dia das Mães. Planejado pelo chef Ronny Peterson, o menu começa com delicioso jamón de pato curado na casa servido com uma esfera de tangerina e gel de tucupi (R$85). O restaurante oferece duas opções de prato principal: Ravioli de fraldinha defumada na brasa com fonduta de provolone e demiglace (R$92); ou Camarão envolto de tagliolini de espinafre acompanhado de um trio de purês de batata trufada, baroa e doce roxa (R$146). Para a sobremesa, o cliente pode escolher entre um brulée de milho verde (R$35) ou um incrível sorvete de milho com tule de canela (R$35). O menu vai estar disponível a partir de sábado (7/05) na hora do almoço.

‘A Mano

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

‘A Mano: Raviolini nero mantecato (Crédito: Divulgação)

‘A Mano: Camarão VG com arroz negro (Crédito: Divulgação)

‘A Mano: Panacota com calda de frutas vermelhas (Crédito: Divulgação)



O famoso restaurante italiano ‘A Mano também elaborou um menu exclusivo do Dia das Mães para você comemorar. A entrada é um maravilhoso raviolini nero mantecato servido com bacalhau (R$64). Já o prato principal é um incrível camarão VG com arroz negro (R$120). Para encerrar, a casa oferece uma panacota com calda de frutas vermelhas e crocante de amêndoas (R$40). Esse menu vai estar disponível a partir de sexta-feira (6/05).

Fuego Alma e Vino

Fuego Alma e Vino: T-Bone e Papatasso (Crédito: Divulgação)

Fuego Alma e Vino: Salada do Pepe (Crédito: Divulgação)

Pobre Juan Brasília: Mini empanadas (Crédito: Divulgação)



Para esse Dia das Mães, o restaurante Fuego Alma e Vino vai oferecer uma taça de espumante 1913 Sparkling Brut para as mães no domingo. E para acompanhar a bebida, a casa recomenda o delicioso T-Bone (R$180) e de acompanhamentos, a Salada do Pepe (R$44) – tomate cereja, pepino, azeitonas pretas, manjericão, muçarela de búfala e limão siciliano na brasa – e o incrível Papatasso (R$29).

Pobre Juan Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pobre Juan Brasília: Gran tabla (Crédito: Divulgação)

Pobre Juan Brasília: Deep Cookie (Crédito: Divulgação)



Conhecido no Brasil todo, o restaurante Pobre Juan Brasília traz sugestões de pratos para você dividir com a sua mãe nessa data importante! Para começar, as mini empanadas (R$36) são uma ótima pedida: em uma porção com seis unidades, as empanadas vêm recheadas de tempero portenho e queijo mozarela. Para o prato principal, nada melhor do que provar a Gran Tabla (R$326), uma tábua com cortes de carne da parrilla acompanhados de arroz biro biro, farofa de ovos e papas soufflé. Para finalizar e adoçar o paladar, a sugestão é o Deep Cookie (R$29), cookie com sorvete de vanilla e crumble de pistache.

Piselli Brasília

Piselli Brasília: Ravioli Di Brie e Pera Al Tartufo (Crédito: Divulgação)

Piselli Brasília: Rossini (Crédito: Divulgação)



No dia em que se celebra o amor maternal, o restaurante italiano Piselli Brasília, localizado no shopping Iguatemi, abre as portas do seu salão com um welcome drink para todas as mães. Para elas será oferecido, no domingo (8/05), o Rossini, famoso drinque italiano feito com polpa de morango e espumante. Um sabor único assim como o amor de mãe. Para harmonizar com a bebida, a sugestão da casa – e carro-chefe do cardápio – é o Ravioli di Brie e Pera al Tartufo (R$91). Feito com massa fresca e artesanal, o prato é um raviole de queijo brie e pêra com molho de manteiga e mel trufado.

Fazenda Churrascada Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fazenda Churrascada Brasília: Arroz de Costela (Crédito: Fernando Pires)



Neste Dia das Mães, a Fazenda Churrascada convida as famílias para desfrutarem de uma experiência diferenciada tendo como cenário o privilegiado Clube do Golfe e a carne como fio condutor. No domingo (8/05), em especial, o cliente que comprar o corte Fralda Red 300g (R$96) ganha um chopp Colorado de 300ml. A ideia é unir a suculência e o sabor da carne com a leveza e a refrescância da cerveja artesanal. Com a adição de casca de laranja, a cerveja possui ainda mais refrescância e aroma. Tem um amargor equilibrado e deixa o final levemente frutado. Para acompanhar, as sugestões da casa são o arroz de costela (R$36) e a salada Juliana (R$38).

Serviço:



Mezanino

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Onde: Primeiro andar da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entrada: R$ 10,00 (taxa de manutenção)

Contato para reservas: (61) 99167-7812

Para mais informações: @meza.nino

Horários da cozinha:

Terça a sexta-feira – 11h30 às 15h30: menu executivo e à la carte

Sábado – 12h às 15h30: menu à la carte

Domingo – 12h às 18h: menu à la carte

Aroma

Onde: CLS 407, Bl. A, Lj 34/36 — Asa Sul

Horário de funcionamento: sábado, 12h às 16h; domingo de 12h às 16h

Quando: Sábado (07/05) e domingo (08/05)

Reservas: (61) 99208-5392

Mais informações: @aromabrasilia

‘A Mano

Onde: CLS 411 Bl. D – Asa Sul

Horário de funcionamento: sexta a sábado, 12h às 17h; domingo, 12h às 17h.

Quando: de sexta-feira (06/05) a domingo (08/05)

Reservas: (61) 3245-8235

Mais informações: @amanorestaurante

Fuego Alma e Vino

Onde: CLS 112, Bl. A, Lj. 03 — Asa Sul

Horário de Funcionamento: segunda à sábado, 12h às 23h30; domingo, 12h às 18h

Quando: Domingo (08/05)

Reservas: (61) 3245-8159

Mais informações: fuego_almaevino

Pobre Juan Brasília

Onde: Shopping Iguatemi, Lago Norte

Horário de funcionamento: segunda a sábado, 12h às 15h | 19h às 23h; domingo, 12h às 20h

Reservas: (61) 98316-1168

Para mais informações: @restaurantepobrejuan

Piselli Brasília

Quando: domingo, 8 de maio

Onde: Piselli Brasília – Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Horário de funcionamento: Segunda e quinta-feira, 12h às 23h; sexta e sábado, 12h às 0h; domingo, 12h às 22h;

Para mais informações: (61) 99913-7191 e @pisellibrasilia

Fazenda Churrascada Brasília

Quando: domingo, 8 de maio

Onde: Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe)

Horário de funcionamento:

Terça a quinta-feira, 12h às 23h

Sexta-feira e sábado, 12h até 0h

Domingo, 12h até 22h

Reservas: as reservas devem ser feitas exclusivamente pelo link disponibilizado no Instagram da Fazenda Churrascada Brasília (@fazendachurrascadabsb) ou pelo WhatsApp (61) 9 9290-2675