Dia das Crianças: Restaurantes e quiosques do Pontão criam ações para a data

Confira as opções para curtir o Dia das Crianças ao ar livre!

O Dia das Crianças, nesta terça-feira, dia 12 de outubro, terá um sabor especial e divertido em alguns restaurantes e quiosques do Pontão do Lago Sul. Confira a programação gastronômica:

No Geléia no Container, distribuição de bombons e doces para a criançada. Além disso, o combo com Cheese Burguer, batata rústica M e refrigerante natural de uva terá um valor especial, de R$ 34,99.

Geleia no Container

O Gran Bier criou duas opções para os pequenos: o Combo Kids (com milkshake, dois mini-hambúrguer e batatas fritas), R$ 48,50, e o Belo Chocolate, R$ 28,50. As sugestões estão disponíveis de sábado, 09, até o dia 12, terça-feira.

Combo Kids – Gran Bier. Foto: Inove Aceleradora

Belo Chocolate – Gran Bier. Foto: Inove Aceleradora

O Kioskids Food & Fun criou um prato especial para os pequenos. O Macarrãozinho com bolinho de carne, batatinha e cenoura em palito custa R$ 35,00 e estará disponível durante todo o dia 12.

Kioskids

A La Paleta terá dois produtos exclusivos durante todo o mês de outubro: a Paleta cremosa de chocolate com casquinha de chocolate ao leite e bolinhas crocantes (R$ 6,00) e o Sorvete de Chiclete com granulado colorido (R$ 15,00 o copinho com duas bolas). No Dia 12 o quiosque estará enfeitado com balões. Ainda, pintura com tinta e brindes especiais.

La Paleta