Dia das Crianças com frango no balde e fritas é na Lug’s

Localizada no Shopping Conjunto Nacional, a única loja de Brasília da tradicional franquia de frangos no balde, criou para a Semana da Criança o Combo Especial Kids

Crocante e suculento, o frango no balde da Lug’s é conhecido pelo Brasil afora. São mais de 160 lojas espalhadas no Brasil e Portugal. Em Brasília, a Lug’s possui exclusivamente uma unidade, localizada no Conjunto Nacional. Com a chegada do mês das crianças, o estabelecimento criou especialmente para a meninada o Combo Especial Kids, a ser servido, de 11 a 16 de outubro.

A refeição mirim traz o Super Balde – um mix de batata frita com frangos, no balde, com três cortes especiais: Trix (tulipa), Drumet (coxinha) e Steak (tiras de peito), acrescidos de um molho especial. Para acompanhar, suco ou refrigerante. O combo sai, promocionalmente para a ocasião, por R$ 35.

Como sobremesa, a sugestão gastronômica fica a cargo do Dindin do Cerrado. Entre os sabores prediletos da criançada estão Coco, Tapioca com Coco, Leite ninho com Nutella e Leite ninho com Kit kat (R$ 6). Para os que preferem doce de leite, a Lug’s oferece a barca de churros de doce de leite, por apenas R$ 12,99.





A Lug’s utiiza no preparo dos frangos no balde da franquia temperos secretos de uma receita de família. Servidos em baldes nos tamanhos Super, Mega e Hiper, os frangos possuem três cortes especiais de Trix, Drumet e Steak. As batatas belgas também são destaques da marca. Elas são macias por dentro e crocantes por fora, além de fornecidas pela Lutosa – a maior fabricante de batatas da Bélgica. As fritas são servidas em cones, com acompanhamento e molho especial.

Serviço:

Dia das Crianças é na Lug’s

Endereço: Torre Amarela – Conjunto Nacional A, 2127

Telefone: (61) 3047-8673