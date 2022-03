Dia da Mulher: Paris 6 lança sobremesa comemorativa com direito a cortesia

A rede de restaurantes Paris 6 traz novos sabores e cores ao menu para este Dia Internacional da Mulher 2022

A rede de restaurantes Paris 6 traz novos sabores e cores ao menu para este Dia Internacional da Mulher 2022. O empresário Isaac Azar, fundador da marca, nomeou a também empresária e influenciadora digital Bianca Andrade como madrinha da campanha e apresenta o Mil-Folhas de Brigadeiro Rosa à “Boca Rosa”, criação especial para homenagear todas as mulheres.





A sobremesa, camadas de massa folhada intercaladas com brigadeiro rosa, finalizada com merengue rosa e toque de calda de morango. E no dia 08/03/2022 todas as mulheres que almoçarem ou jantarem nos bistrôs da rede e pedirem o prato Salmão à “Bianca Andrade” (salmão ao molho com camarões, acompanhado de legumes e purê de batata baroa ao toque de azeite trufado – R$95,00), a nova sobremesa será cortesia.

O Mil-Folhas de Brigadeiro Rosa à “Boca Rosa” também estará disponível no menu dos bistrôs Paris 6 em todo o Brasil e custará R$38,00.