Veja onde comemorar o Dia da Gula!

O Dia da Gula é comemorado nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro. Ficou com fome? Preparamos um roteiro com as melhores opções da cidade!

Dia 26 de janeiro é uma data especial para comer mais do que o necessário: o dia da gula. Que tal se render às delícias que saltam aos olhos e enchem a boca d’água? Afinal, comer vai muito além de satisfazer apenas o paladar. Por isso, neste dia, as casas do quadradinho separaram receitas para mexer com a sua imaginação.

Confira as opções:

American Cookies

Para o Dia da Gula (26/01), a American Cookies, marca nascida e criada em Brasília e especializada no cookie americano, aposta em combos “tamanho família” para compartilhar com duas ou mais pessoas. Entre os destaques da rede, merece destaque o Combo Família (a partir de 66,00) – compre 6 cookies e ganhe + 1 cookie de R$11,00), que está disponível somente nas lojas físicas, e o Combo Explosão de Sabores (R$ 44,00) – com três cookies tradicionais e 1 cookie recheado a escolha do cliente), que está disponível somente por delivery. Os pedidos podem ser feitos nas mais de 40 unidades da marca espalhadas por sete estados brasileiros (SP, RJ, BSB, MG, GO, PB e PE), por delivery no app Uber Eats, enquanto durarem os estoques.

Foto: Divulgação

Blend Boucherie

O restaurante Blend Boucherie, na 412 Norte, também é um dos lugares que se destaca por oferecer hambúrgueres apetitosos. No cardápio, assinado pelo premiado chef Marcello Lopes, o Blend Burguer (R$ 38): pão, blend de angus, fondue de queijo, molho de tomate, crispy de copa, crock de parmesão, crispy de cebola, mix de folhas e maionese de parmesão; Para os vegetarianos, o Veggie Burguer (R$ 46): pão, hambúrguer de três cogumelos, fondue de queijo, molho de tomate, crock de parmesão, crispy de cebola, mix de folhas e maionese de parmesão.

Blend Burguer. Foto: Rafael Facundo

Bob Beef

Na Hamburgueria Bob Beef, rede especializada em delivery e que acaba de desembarcar na Asa Norte, a aposta para a data são os novos combos para compartilhar a dois. Entre as criações do chef Pablo Lamar para compartilhar, merece destaque o combo Duo de American Bob (R$ 86,00 – 2 burgers de 180g cada + 2 batatas chips) – burger de costela bovina angus, servido com queijo cheddar gratinado, finas fatias de bacon crocante, molho de ketchup de bacon da casa, uma camada de cebola caramelizada e finalizado no pão brioche gold selado na manteiga – e o Duo de Burger House (R$ 86,00 – 2 burgers de 180g cada + 2 batatas chips) – burger de costela bovina angus, servido com uma camada de cream cheese, finas faias de bacon crocante coberto com queijo prato derretido, salada (alface, tomate e cebola roxa) e finalizado com pão de brioche selado na manteiga.

Já para quem prefere uma opção para um, a aposta da rede é o Trio Bob Bacon (R$ 58,00 – 1 burger de 180g + batata chips + bebida) – burger de costela bovina angus, finas fatias de bacon crocante, servido com queijo prato derretido, molho barbecue artesanal ou maionese do chef, finalizado no pão brioche gold selado na manteiga. As sugestões da Hamburgueria Bob Beef para o Dia da Gula (26/01) já estão disponíveis na unidade de Brasília. Os pedidos podem ser feitos pelo app próprio da marca (Bob Beef Artesanal), que oferece condições especiais como frete grátis, ou pelo app do Ifood Brasil.

Burger House. Foto: PFZ Studio

Bob Bacon. Foto: PFZ Studio

American Bob. Foto: PFZ Studio

Buffalo Bio

E para quem não dispensa um bom churrasco, a Buffalo Bio está com uma superpromoção no jantar até o dia 28 de janeiro. Por apenas R$ 72,90, você desfruta de todo o rodízio de carnes da casa, além de pratos quentes, ilha de frios, e mais de 30 opções de saladas, sushi e sashimi.

Buffalo Bio conta com rodízio de carnes especiais. Foto: Divulgação

Cantón Peruvian & Chinese Food – Brasília Shopping

A sugestão é o Chocolate e Laranja (bolo quente de chocolate com calda de gengibre e sorvete de laranja), R$ 32,00.

Geléia Burger

Custando a partir de R$ 21,90, o Geléia Burger possui saborosas opções para saciar a fome e pecar pela gula. Para começar, o Clássico (a partir de R$ 21,90) e o Big Burger (a partir de R $25,90), preparado com pão brioche artesanal, 2x blend de fraldinha e costela (100g cada), 2x queijo prato, alface americana e maionese caseira do Geléia.

Big burger. Foto: Divulgação

Italianíssimo

Para os amantes de massa, o restaurante Italianíssimo, na 412 Norte, oferece opções para lá de saborosas. Pastas recheadas, como o Ravioli Florença (R$ 65,90), Rondelli Positano (R$ 65,90) e o sucesso da casa, o nhoque frito Gnochhi Fritt (R$ 71,90), são ótimas pedidas para extravasar na comilança.

Olinda Comida Nordestina

Já o Olinda Comida Nordestina oferece delícias típicas do Nordeste. No cardápio, rubacão (R$ 88 – médio; R$ 99 – grande), baião de dois (R$ 58 – médio; R$ 68 – grande), escondidinho de carne de sol desfiada com requeijão (R$ 72 – médio; R$ 88 – grande) e muito mais. É de comer rezando.

Rubacão. Foto: Divulgação

Sagrado Mar – QI 17 Lago Sul

A Banana Toffe é a opção da casa. Com Creme creme, suspiro, banana, doce de leite e pão de ló, por R$ 32,00.

Banana Toffe. Foto: Inove Aceleradora

Taypá – QI 17 Lago Sul

No premiado restaurante a sugestão é o Churros Morados (churros feitos com farinha de milho roxo e molhos tradicionais peruanos, suspiro, arroz doce e mazamorra), R$ 31,50.

Churros morados. Foto: Divulgação

Valentina Pizzaria

No cardápio da Valentina Pizzaria são mais de 70 sabores especiais para escolha, além de saborosas entradas, saladas, massas e sobremesas. Entre as pizzas mais pedidas, está a de alho-poró com massa carpone (a partir de R$ 77), feita com molho de tomate, muçarela, shimeji (refogado levemente na manteiga e pimenta dedo de moça), queijo mascarpone e orégano. Há ainda novos sabores, como Calabresa Caramelizada (a partir de R$ 62), com molho de tomate, muçarela, linguiça calabresa fatiada, cebola caramelizada, azeitonas pretas e orégano.

Calabresa Caramelizada com molho de tomate, muçarela, linguiça calabresa fatiada, cebola caramelizada, azeitonas pretas e orégano. Foto: Divulgação

Serviço

American Cookies Brasília

Instagram: @americancookiesbrasil

Blend Boucherie

CLN 412 Norte, Bloco B

Informações: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h/ Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 às 23h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @blendboucherie

Bob Beef

Loja: Asa Norte

Pedidos: Ifood e o Aplicativo Bob Beef Artesanal (taxa de entrega grátis).

Buffalo Bio

Endereço: Colônia Agrícola Samambaia Chácara 35 – Marginal da EPTG sentido Taguatinga (Frente à residência oficial do Governador)

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, almoço das 11h30 às 15h30; Jantar das 18h30 às 23h; Sábado e domingos, almoço das 11h30 às 16h; e Jantar das 18h30 às 23h

Telefone: 3397-2443 / 3397-2446

Instagram: @buffalo_bio

Cantón Peruvian & Chinese Food

Brasília Shopping – loja 88

Reservas: (61) 3256-8798

Segunda a sexta-feira, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h

Sábados, das 11h30 às 23h30

Domingo, das 11h30 às 22h

@canton.df

Geléia Burger

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook – Geléia Hamburgueria

Italianíssimo

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Informações: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 12h às 16h, e das 18h30 às 23h, e domingo, das 12h às 16h, e das 18h30 às 22h.

Instagram: @italianissimobsb

Olinda Comida Nordestina

Endereço: CNB 2 Lote 2, Loja 1 – Taguatinga

Telefone: (61) 3562-5177

Horário de funcionamento: segunda a sexta: 11h às 23h. Sábado e domingo: 11h às 16h.

Instagram: @olindacomidanordestina

Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 99197-1287 (whatsapp)

Terça-feira a sábado, almoço e jantar – 12h às 15h30 e 19h às 00h. Domingo apenas almoço – 12h às 15h30

@sagradomarrestaurante

Taypá

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: 61 3248.0403 / 3364.0403

Horário de funcionamento: De segunda à sexta para almoço (das 12hs às 15hs) e jantar (de 19hs a 00h). Aos sábados: almoço (das 12hs às 16hs) e jantar (das 19hs à 01h). Domingos: para almoço a partir das 12hs. Fechado par jantar.

www.taypa.com.br – email: [email protected]

Valentina Pizzaria

Horário de funcionamento Asa Sul e Asa Norte: 11:30 às 15:30 e 18h às 00h

Horário de funcionamento QI 23: das 12h às 23:30

Endereços: 214 Norte, 310 Sul e QI 23 do Lago Sul

Instagram: @valentinapizzaria