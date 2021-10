Destilaria conquista 13 medalhas em concurso de destilados do Brasil e é premiada pelo sétimo ano consecutivo em evento de exportação

A Weber Haus conquistou medalhas de prata, ouro e grande ouro na 20ª edição do Concurso Vinhos e Destilados do Brasil 2021, e o prêmio Destaque Setorial – Bebidas na 49ª edição do Prêmio Exportação Rio Grande do Sul

Recentemente, aconteceu a 20ª edição do Concurso Vinhos e Destilados do Brasil 2021. O concurso tem como objetivo enaltecer marcas nacionais e mostrar o quanto elas estão empenhadas em produzir vinhos e destilados de qualidade. O júri do concurso é composto por profissionais altamente qualificados do setor, sendo que as avaliações são feitas através de degustações às cegas. Diversas empresas nacionais de todas as regiões do país foram premiadas, como é o caso da destilaria Weber Haus, de Ivoti, Rio Grande do Sul.

No total, a marca conquistou 13 medalhas com produtos da Weber Haus e outras bebidas produzidas pela destilaria. Na categoria medalha de prata, o licor de chocolate Weber Haus, o Antiqua Botanic Gin, a Cachaça Weber Haus Orgânica Envelhecida em Amburana e a Cachaça Leandro Batista foram os premiados.

Já o Rum Señor Weber Oro, o Rum Señor Weber Blanco, a Cachaça Weber Haus Gold 4 Anos, a Cachaça Weber Haus Canela Sassafrás, a Cachaça Velho Pescador Extra Premium 5 Anos, o Licor Creme de Leite Weber Haus e a Cachaça Rafael Araújo Extra Premium 4 Anos levaram medalha de ouro na premiação. Na categoria Grande Ouro, a Cachaça Buteco do Jay Extra Premium 8 Anos e a Cachaça Primavera conquistaram a medalha mais cobiçada da premiação.

Mas a Weber Haus não foi prestigiada apenas no Concurso Vinhos e Destilados do Brasil 2021, a marca também foi premiada na 49ª edição do Prêmio Exportação Rio Grande do Sul, realizado pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB-RS). A premiação aconteceu dias atrás, e contou com a participação de 63 empresas com sede no Rio Grande do Sul.

Considerado um dos eventos mais importantes do segmento no Brasil, o objetivo do concurso é premiar diversas empresas gaúchas que conquistaram os melhores resultados mercadológicos e estratégias inovadoras para comercializar e expor seus produtos fora do país. A destilaria Weber Haus conquistou pelo sétimo ano consecutivo o prêmio Destaque Setorial – Bebidas.

“Conquistarmos todos esses prêmios mesmo diante de um ano delicado como 2021 é muito gratificante, pois mostra como todo nosso esforço em produzir bebidas de qualidade e com ingredientes selecionados foi reconhecido, já que o nosso objetivo é mostrar que as marcas nacionais não ficam devendo em nada em comparação às importadas e que as bebidas produzidas no Brasil estão cada vez populares em outros países”, explica Evandro Weber, diretor da Weber Haus.

Sobre a Weber Haus

A história da família Weber no Brasil tem início em 1824, quando saíram da cidade alemã de Hunsrück para morar no Lote 48 das encostas da Serra Gaúcha, hoje chamada Ivoti. Ao adquirir as terras, a família iniciou o plantio de batata inglesa. Foi só em 1848, com o plantio de cana-de-açúcar, que começaram a elaborar cachaças para consumo. O destilador foi construído após um século e era formado apenas por um galpão com um engenho de tração animal. Atualmente, a Weber Haus já coleciona mais de 100 premiações e certificados importantes para a agroindústria.

