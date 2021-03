Delivery: conheça os pratos especiais do Restaurante Contê para provar durante o lockdown

Casa selecionou algumas das mais preferidas entradas, pratos principais e sobremesas para seus clientes poderem pedir via delivery durante o lockdown estabelecido pelo GDF

Tempos difíceis hão de vir novamente para o setor gastronômico devido a pandemia da Covid-19. Diante do lockdown estabelecido pelo Governo do Distrito Federal, a única solução encontrada pelos restaurantes de continuar operando é via delivery, tão logo, o Restaurante Contê fez uma seleção de pratos especiais para os brasilienses poderem e ficarem seguros em suas casas. Confira!

Entradas de dar água na boca

Uma das entradas mais preferidas da casa é o Arancini Contê, um bolinho super cremoso de risoto de pomodoro, manjericão e queijo (R$ 29,90). Outra pedida que pode ser bastante assertiva e que agradar os paladares são os dadinhos de tapioca macios e extremamente saborosos com deliciosa geleia de maçã e pimenta artesanal feita na própria casa (R$ 22,90), ou a Panelinha de mignon com creme de funghi, dijon e ervas, acompanhado de um pão feito no próprio Contê (R$ 43,90).

Dadinhos de tapioca

Para agradar todos os paladares

Os pratos principais do Contê tem uma grande relação de amor com seus clientes. Quem gosta de frutos do mar a dica é o Peixe branco com crosta de castanha de baru, emulsão de coco e arroz cremoso de queijo minas curado (R$ 36,90). Já para os carnívoros, dois pratos se destacam: o primeiro é o delicioso picadinho de filé mignon ao molho rústico, com arroz branco, farofa de banana e ovo poché trufado. (R$ 48,90). Enquanto o segundo é o Bissurdo di Baum, um cupim assado lentamente com molho barbecue de goiabada, mandioca rosti e crispy de couve.

Peixe com baru

Picadinho de filé mignon

Não podem faltar as sobremesas!

Para fechar com chave de ouro e adoçar mais ainda a vida, as sobremesas do Contê são leves, saborosas e inesquecíveis, confira três sugestões.

Bolo contê: delicioso bolo de chocolate com recheio e calda de brigadeiro (R$ 17,90); Bolo gelado de coco com leite ninho, servido bem molhado (R$ 17,90); e o famoso brigadeiro de colher, serviço com morangos e farofa de biscoito maisena (R$ 17,90).

Brigadeiro de colher

Serviço

Contê Food and Drinks

Onde: 403 Sul, Bloco D

Horário: terça a sábado, 11h às 15h30 / 18h às 22h30; domingo, 11h às 15h30.

Delivery: iFood e Rappi

Para mais informações: @restaurante.conte