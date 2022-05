De Polvo a Filé Mignon ao vinho do Porto, conheça o menu especial de Dia das Mães do Fortunata

Sugestão vai estar disponível para os clientes durante o almoço de domingo (8), a R$ 125, com entrada, prato principal e sobremesa

Há 21 anos ocupando a QI 9 do Lago Sul, o restaurante Fortunata é uma das casas que tem o privilégio de reunir clientes e amigos de diversas gerações em uma única mesa, principalmente durante datas comemorativas. Uma tradição que sua fiel clientela faz questão de seguir ano a ano.

Hall Fortunata / Foto: Rayan Ribeiro

Para o Dia das Mães que será celebrado neste domingo (8), a casa preparou uma sugestão especial que ficará disponível durante todo o almoço, um menu em três etapas com entrada, prato principal e sobremesa, com duas opções de escolha em cada fase, a R$ 125 por pessoa.

Pratos principais Fortunata/ Foto: Rayan Ribeiro

Para as entradinhas o clientes vão poder escolher entre a tradicional Salada Caesar seleção de alface americana crocante, parmesão selecionado e croutons artesanais com molho especial de queijo da casa, ou as Bruschettas artesanais de tomates selecionados com manjericão.

Polvo grelhado / Foto: Rayan Ribeiro

Já entre os principais duas saborosas opções: Polvo grelhado ao molho especial de mini tomatinhos, azeitonas e azeite, servido com batatas rústicas, ou Filé mignon ao molho de vinho do Porto, acompanhado de nhoque de espinafre com molho de queijos.

Por fim, para as sobremesas a escolha fica entre o Petit Gateau de chocolate com sorvete de creme e calda artesanal de chocolate, ou Banana flambada com sorvete de creme.

Serviço

Fortunata – Dia das Mães

Quando: domingo, 8 de maio

Horário de funcionamento: 12h às 16h (almoço) / 18h às 0h (jantar)

Para mais informações: @fortunatarestaurante

Reservas: (61) 3364-6111