Cumbuco Saladeria chega a Águas Claras

Cardápio conta com criativas combinações de saladas

Águas Claras acaba de receber uma unidade da Cumbuco Saladeria. Com um cardápio de saladas variado e criativo, a marca vai funcionar apenas no método de delivery, todos os dias, das 10h às 22h.

Entre as sugestões do menu, está a clássica salada Caesar (R$ 38,90): alface americana, frango grelhado, ovo de codorna, croutons, queijo parmesão e molho caesar; e a salada verde (R$ 37,90): mix de folhas, brócolis, pepino, queijo gorgonzola, amêndoas carameladas e molho de mostarda e mel são uma boa pedida.

Destaque também para a salada Cumbuco (R$ 40,90): alface americana, rúcula, rosbife, cenoura ralada, queijo gorgonzola, amêndoas carameladas e molho Cumbuco; a salada salmão (R$ 41,90): mix de folhas, tomate sweet, edamame, palmito, salmão grelhado, couve crispy e molho oriental; e a salada camarão (R$ 46,90): alface americana, camarões, queijo parmesão, croutons e molho caesar.

Há ainda a opção para montar, a partir de R$ 34,90, com direito a duas bases, dois complementos, um topping e um molho. São mais de 50 itens para escolha, como alface americana, alface roxa, rúcula, fusilli integral, grão de bico, abacate, alho poró crispy,azeitona preta, beterraba, brócolis, cebola crispy, cebola roxa, cenoura ralada, champignon, couve crispy, crispy de batata doce, manga, milho, muçarela, palmito, pepino, queijo parmesão, camarão, entre outros.

O cardápio traz também saborosos complementos, como chips de batata doce (R$ 6,90), chips de mandioquinha (R$ 7,90), croc de pastel (R$ 5,90), dadinho de tapioca com geleia de pimenta (R$ 19,91 – 4 unidades), frango crocante (R$ 14,90), shimeji na manteiga com molho oriental (R$ 29,90) e sunomono (R$ 15): salada de pepino e cenoura avinagrados com molho oriental.

Foto: Divulgação

Cumbuco Saladeria

Horário de funcionamento: todos os dias, de 10h às 22h

Região de atendimento do delivery: Águas Claras, Arniqueiras, Vicente Pires, Taguatinga e Guará

Pedidos pelo iFood

Instagram: @cumbuco_saladeria