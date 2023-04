Cruls, Nacional e Cerrops lançam colab em homenagem aos povos indígenas

Inspirada na tradição Karajá, Session IPA foi produzida com lúpulo do Cerrado e insumos nacionais. Projeto inclui parceria com o Instituto LeftBank para viabilizar doações à Associação da Aldeia dos Karajás de Aruanã

A Cruls Cervejaria (DF), a Cervejaria Nacional (SP) e a CERROPS Lúpulos do Cerrado (GO) lançam nesta quarta-feira (19) o projeto colaborativo A Lenda Tainá-Kan, cerveja Session IPA produzida somente com insumos nacionais. A iniciativa é uma homenagem aos Karajás e a todos os demais povos indígenas do Brasil.

Segundo a tradição, Tainá-Kan era uma grande estrela que foi ao encontro do povo indígena Karajá e lhes transmitiu o dom da agricultura. Inspirada na lenda, a collab apoia a luta por valorização, respeito e preservação da cultura dos povos originários que ocupam o território brasileiro.

“Ajudar a contar uma lenda que se passa no Cerrado, onde estão as nossas raízes, é uma forma de reforçar ao mundo cervejeiro a necessidade de apoio à luta indígena por respeito, valorização e melhores condições de vida”, afirmou João Marcelo Marins, sócio da CERROPS, primeira produção de lúpulo em escala comercial no Cerrado.

Produzida apenas com insumos nacionais nas fábricas da Cruls, em Brasília (DF), e da Nacional, em São Paulo (SP), A Lenda Tainá-Kan é um cerveja single hop de corpo leve, aromática e com amargor equilibrado. Sua receita leva lúpulo Comet cultivado no Cerrado e mandioca, em referência à alimentação indígena. Os maltes e as leveduras também são brasileiros, doados por outros dois parceiros do projeto: Agrária Malte e Bio4.

“O mais valioso desse projeto está em mostrar a riqueza da história do Brasil e em como precisamos valorizar o que é local. Em um único projeto, conseguimos unir duas cervejarias que ainda não haviam trabalhado juntas, uma produção local de lúpulo, a maior produtora nacional de maltes e uma empresa brasileira de biotecnologia. Tudo isso para elaborar uma excelente cerveja e contar uma história riquíssima, muito pouco conhecida”, destacou Pedro Capozzi, sócio da Cruls, mais premiada cervejaria do Distrito Federal.

Cervejeiro da Nacional, primeira fábrica-bar a ser aberta em São Paulo, Marcos Braga reforçou a brasilidade presente no projeto.

“Tradição e inovação se encontram no copo de Tainá-Kan. Ficamos muito contentes com esse projeto proposto pela CERROPS. Faz parte da história da Nacional valorizar a pluralidade da cultura brasileira e trazer isso para o meio cervejeiro. Nesse projeto, conseguimos ao mesmo tempo contar uma lenda da cultura Karajá e trazer aos consumidores a experiência inovadora de experimentar um lúpulo fresco e nacional”, disse.

Doações para o povo Karajá

A Lenda Tainá-Kan tem o apoio do Instituto LeftBank, que viabilizou um canal direto de doações para a Associação da Aldeia dos Karajás de Aruanã (AAKA), comunidade indígena baseada às margens do Rio Araguaia, em Aruanã (GO). O rótulo das latas possui um QR Code que direciona ao site do projeto, onde é possível conhecer a lenda e realizar um PIX para a entidade Karajá.

“Temos o compromisso de resgatar, com urgência, a dignidade dos nossos povos indígenas. Nossa história, como nação, começa com eles. Cuidar e zelar dos direitos dos povos originários, além de primordial, é dever de todos os brasileiros. Estamos muito felizes em poder contribuir e disseminar essa ideia, estimulando mais e mais pessoas”, afirmou a presidente do Instituto, Rosângela Caino.

A equipe do projeto esteve na Aldeia Karajá de Aruanã em março deste ano para se reunir com as lideranças indígenas e obter a anuência da AAKA. Além de autorizar a execução do projeto, a Associação também validou a identidade visual desenvolvida pela ilustradora Raquel Gomide e os materiais produzidos para divulgação.

Serão realizados dois eventos para lançamento da collab A Lenda Tainá-Kan. Em 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, o projeto estará no Boteco Cruls, em Brasília, enquanto no dia 25 será a vez de ocupar a Cervejaria Nacional, em São Paulo. Ambos os eventos serão abertos ao público.

Como comprar

Em Brasília, A Lenda Tainá-Kan será comercializada em chope e lata no Boteco Cruls, em bares parceiros e também por meio de pedidos delivery. A cervejaria também envia para todo o Brasil pelo seu ecommerce.

Em São Paulo, A Lenda Tainá-Kan estará disponível em chope e growler PET na Cervejaria Nacional.

Eventos de lançamento A LENDA TAINÁ-KAN:

19 de abril | Brasília (DF)

Boteco Cruls: CLN 413, Bl. D, Loja 15 – Asa Norte

A partir das 19h

25 de abril | São Paulo (SP)

Cervejaria Nacional: Av. Pedroso de Morais, 604 – Pinheiros

Das 19h às 21h