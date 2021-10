Costelaria Serra Gaúcha lança hambúrguer para a garotada

Casa homenageia o Dia das Crianças e acrescenta ao cardápio um hambúrguer especial de costela

Qual criança não gosta de hambúrguer? Difícil os pequenos recusarem. Pensando nisso, a Costelaria Serra Gaúcha aproveita a comemoração do Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, para lançar seu hambúrguer. E só poderia ser de costela , né? A novidade gastronômica apresenta pão brioche, blend de 160g de pura carne de costela, molho cheddar e cebola caramelizada. Tudo feito de forma artesanal e sem conservantes. O hambúrguer, acompanhado de um refrigerante em lata, entra no menu por apenas R$ 24,90, para pedidos diretos com a casa.







As costelas da Costearia Serra Gaúcha seguem a tradição do Rio Grande do Sul, preparadas por lenha que queima durante 12 horas em fogo de chão. Como são assadas devagar e por inteiro, preserva sabor, suculência e maciez da carne. “Nosso hambúrguer traz as mesmas características. A criançada pode esperar por um hambúrguer também super macio e suculento”, adianta um dos proprietários, Dionizio Maffini.

Costelaria Serra Gaúcha

Com forte presença sulista na gastronomia, a Costelaria Serra Gaúcha fica às margens da EPTG, em Vicente Pires, na altura da residência oficial do governador e funciona para pedidos pelo delivery e retirados no balcão. O restaurante funciona aos sábados, domingos e feriados, das 11 às 16h. Além do tradicional costelão gaúcho, a casa oferece um cardápio variado de carnes, como picanha, chuleta, costelinha suína, fraldinha, linguiça artesanal (mista e suína) e matambre recheado.

Serviço: Costelaria Serra Gaúcha

Endereço: CAS – Chácara 35, lote 01A (próximo à EPTG, na altura da residência oficial do governador)

Funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 11 às 16h

Pedidos: (61) 9314-2997