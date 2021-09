Conheça a Meat House Prime: A nova casa de carnes nobres

Com requinte e exclusividade, a Meat House Prime traz carnes certificadas diretamente para a mesa do consumidor

Na tarde deste sábado (18) a casa de carne Meathouse abriu as portas para receber a imprensa e convidados para apresentação do novo espaço e dos cortes exclusivos de carnes nobres. Localizada na quadra 201 da Asa Norte, a Meathouse traz uma proposta nova-iorquina com uma decoração que mistura o industrial com contemporâneo em uma fachada com tijolinhos aparentes.

FAÇA UM TOUR PELA LOJA

CORTES PRIME

Meathouse Prime – Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Segundo Marcelo Areas que é um dos sócios da Meathouse Prime, a inspiração foi diretamente tirada do bairro norte-americano “Meatpacking District” situado em Nova York, onde antigamente possuía um comércio bem abrangente quando o assunto era carne. A pegada NY com o estilo industrial, próximo a estações de metrô também colaborou com a escolha do ponto, uma vez que a casa fica em frente á um bar subterrâneo com essa temática de metrô. Todo o projeto conta com a assinatura do arquiteto André Alf que conseguiu, de acordo com Marcelo, trazer o conceito da maneira que eles queriam.

Sócios Meathouse Prime: (da direita para a esquerda) Arthur Areas, Cristiano Dombroski e Marcelo Areas.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília



“Escolhemos o mercado de luxo das carnes porque acreditamos no potencial do público de Brasília, afinal temos a maior rendas per capita do país, nossos clientes são bem exigentes e é isso”. Explica Marcelo.

SEGURANÇA

Além de oferecer um serviço de qualidade, o fato da loja ser menor que a de alguns concorrentes, a Meathouse Prime busca um atendimento personalizado em que o cliente saia feliz e acolhido e que a escolha seja feita de maneira consciente. Notamos que a loja oferece todo aparato de segurança contra a Civud-19. Logo na entrada temos o dispenser de álcool gel, um aferidor de temperatura e um ar-condicionado com a função ventilador ligado e direcionado para o chão o que faz com que a troca de ar seja constante no ambiente. Lembrando que o aviso presente em todos os estabelecimentos que informa o uso obrigatório de máscaras fica na entrada. O uso de capacetes e objetos que possam cobrir o rosto todo também estão vedados dentro do estabelecimento, medida tomada para a segurança dos clientes e colaboradores.

Meathouse Prime – Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Meathouse Prime – Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Meathouse Prime – Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

TEMPEROS

Além dos cortes nobres que a casa oferece, a lista de temperos, molhos e especiarias que podemos comprar para fazer aquele churrasco de fim de semana vai além do sal e pimenta. Combinados a base de pimenta, frutas e outros segredos a mais são o que tornam a escolha um pouco difícil na hora de saber o que levar… Na dúvida, leva tudo!

Meathouse Prime – Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Meathouse Prime – Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

BEBIDAS E ACESSÓRIOS

Tá afim de fazer aquela combinação perfeita com o crush? Para finalizar o carrinho de compras e agradar o parceiro ou parceira, a Meathouse tem opções variadas que passam pelo clássico espumante, o sofisticado vinho tinto ou até mesmo a delicadeza e refrescância do vinho branco, uma boa pedida para climas mais quentes como o que estamos passando. Ou por acaso você quer presentear com aquele kit churrasqueiro e sabe que o maridão ou a patroa vai adorar, temos as caixas surpresas que contém um lindo jogo de utensílios para complementar ainda mais o encontro dos pombinhos.

Meathouse Prime – Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Meathouse Prime – Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília