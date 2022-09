Confraria Cultural: confira a nova experiência oferecida pelo Piselli Brasília

Uma junção entre a alta gastronomia, a degustação de vinhos e um rico bate-papo: essa é a proposta da Confraria Cultural do Piselli Brasília. Primeira edição ocorre já na próxima quinta-feira (22)

Se reunir com amigos, degustar um delicioso vinho e saborear uma gastronomia harmoniosa e diferenciada. Tudo embalado por um bom e rico bate-papo. A partir de setembro, o Piselli Brasília oferece uma nova proposta ao público brasiliense: a Confraria Cultural, uma experiência exclusiva de gastronomia e apreciação de vinhos, programada para ocorrer mensalmente.

Em parceria com uma importadora pré-selecionada, o restaurante italiano escolhe um tema e divulga um menu experiência e temático para um grupo seleto de interessados – são reservadas apenas 20 vagas. Para agregar ainda mais à experiência, uma pessoa, seja chef, sommelier, ou representante da mesma importadora, é convidada para se juntar ao grupo.

Sabores

Nesta 1ª edição da Confraria Cultural, programada para ocorrer em 22 de setembro, a temática selecionada pelo restaurante, em parceria com a importadora Mistral, foi a “Cena Ítalo Spagnola”, uma junção dos sabores italianos com os espanhóis.

O cliente começa sua jornada pelas tapas, passa pelas entradas, depois pelo primeiro e o segundo prato e finaliza com a sobremesa. Cada uma das etapas é estrategicamente pensada para ter um bom vinho acompanhando e realçando os sentidos. Além disso, o intuito é que, ao longo da experiência, os clientes interajam entre si para compartilhar percepções, gostos e preferências.

Estão no início do cardápio as opções de tapas, que são as batatas bravas, a bruschetta di parma e o chips com aioli e polpo. Para acompanhar, o espumante Vallontano Brut. Em seguida, a entrada é servida: polenta cremosa com molho de tomate picante e linguiça toscana. De acompanhamento, um típico vinho espanhol, o El Vinculo Crianza 2016.

Na sequência, não poderiam ficar de fora os clássicos da cozinha Piselli. Como primeiro prato, os clientes poderão escolher entre o risoto Piselli, com ervilha e queijos grana padano e gorgonzola, ou o ravioli fresco recheado com porchetta e molho de cogumelos. Para acompanhar serão servidos os vinhos Condado de Haza Ribera del Duero DO Crianza 2018 e Dehesa La Granja 2018, respectivamente.

Como opção de segundo prato, serão oferecidas duas texturas de cordeiro Ercoara ao próprio molho e legumes ao forno. O vinho que harmoniza com o prato é o Pesquera Crianza 2018. Para finalizar, a pedida é uma mousse de chocolate callebaut e geleia de laranja com açafrão servida com o vinho do Porto Graham’ Fine Tawny.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para agregar ainda mais, estará presente o diretor da vinícola Pesquera para apresentar os rótulos de vinhos da noite. A experiência completa da Confraria Cultural sai a R$ 340 por pessoa.

Origem das confrarias

É intitulada confraria uma reunião que agrega pessoas com um objetivo em comum. As primeiras confrarias surgiram na Idade Média, organizadas pela igreja católica para reunir fiéis, debater temas específicos, estudar e propagar informações religiosas. Ao longo dos séculos, surgiram outros assuntos e organizadores, para encontros e debates com conteúdos diversos. Para a confraria cultural do Piselli Brasília, a proposta é reunir enófilos, amantes da gastronomia e pessoas interessadas em um bom papo.

Serviço

Confraria Cultural Piselli Brasília

Quando: quinta-feira, 22 de setembro, às 19h

Onde: Piselli Brasília – Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Para mais informações: (61) 98124-0977 (Alê Nascimento) ou @pisellibrasilia