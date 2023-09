Concurso que elege o melhor prato da alimentação escolar do DF inicia etapa regional

Final está marcada para 25 de novembro, quando serão definidos os vencedores. O campeão da edição do Sabor de Escola 2023 receberá R$ 9 mil

O concurso Sabor de Escola, que elege o melhor prato da alimentação escolar do Distrito Federal, deu início à maratona de disputas rumo ao grande campeão de 2023. Os 305 merendeiros inscritos no concurso — número muito superior aos cerca de 150 competidores do ano passado — já estão atuando na etapa regional, que vai até 26 de outubro. Nesta quarta-feira, às 9h, no Centro de Educação de Jovens e Adultos (Cesas), na 602 Sul, será realizado o segundo dia da etapa regional.

Nesta etapa, serão selecionadas duas receitas por regional de ensino, totalizando 28 pratos classificados para a etapa lote, a semifinal do concurso, de onde sairão as oito finalistas. Os lotes foram divididos da seguinte forma:

Lote 1: Taguatinga, Brazlândia, Ceilândia

Lote 2: Gama, Santa Maria, Recanto das Emas e Samambaia

Lote 3: Plano Piloto, Sobradinho, Guará, Núcleo Bandeirante

Lote 4: Paranoá, Planaltina e São Sebastião

Cerrado em destaque

Neste ano, o Sabor de Escola, com parceira institucional da G&E Serviços, traz uma novidade: receitas preparadas com frutos do Cerrado ou ingredientes produzidos a partir deles receberão três pontos a mais. O edital do concurso lista cinco frutos que, caso utilizados, colocarão os competidores na frente dos demais: jatobá, buriti, caju, maracujá e mandioca amarela. O intuito é apresentar aos estudantes alimentos nativos cultivados no Centro-Oeste, já que a Secretaria de Educação pretende incluir frutos do Cerrado na alimentação escolar.

A grande final está marcada para o dia 25 de novembro, quando serão definidos os vencedores. O campeão da edição do Sabor de Escola 2023 receberá R$ 9 mil; o segundo colocado, R$ 5,3 mil; e o terceiro, R$ 4,2 mil. Os classificados do quarto ao oitavo lugar receberão, cada um, R$ 2,7 mil.

Para Fernanda Mateus, coordenadora da regional de Ensino do Guará, idealizadora do concurso, o número recorde de inscritos mede o sucesso da iniciativa que, além de promover entrosamento entre as regionais de ensino, valoriza o merendeiro e a merendeira, que ocupam um papel importante na educação. “Os alunos também serão apresentados aos produtos do Cerrado. A maioria desconhece os sabores do nosso bioma. E a nossa ideia é que, com a introdução de insumos como o cajuzinho e o buriti, por exemplo, eles entendam a importância”, afirma.