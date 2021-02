Complexo Gastronômico lança buffet, no almoço, com quatro gastronomias à vontade

O serviço estará disponível somente no almoço, a partir do dia 3/3, nas unidades de Águas Claras, Sudoeste e, em breve, no Park Shopping

Um serviço de buffet, no horário do almoço, agrega em praticidade e variedade, tanto durante os dias corridos da semana como aos sábados e domingos. Por isso, a chef Lídia Nasser lança um serviço de buffet, no almoço, a partir de 3 de março (quarta-feira), em seus Complexos Gastronômicos. O diferencial está na proposta que reúne cozinhas de quatro marcas do conglomerado: Empório Árabe Restaurante, Dolce Far Niente, MaYuu Sushi e Dólar Furado Burger.

O serviço estará disponível nas unidades do Complexo Gastronômico, em Águas Claras, Sudoeste e, em breve, no Park Shopping: de segunda a sexta, das 11h30 às 15h, a R$ 69 por pessoa; e aos sábados, domingos e feriados, das 11h30 às 16h, a R$ 89 por pessoa.

Na unidade de Águas Claras, a adesão ao buffet será somente no salão do Empório Árabe. Os demais serviços das casas continuam incluindo os cardápios à la carte e seguindo os atuais horários de atendimento.

O menu do buffet contará com pratos árabes (carneiro marroquino, arroz com lentilhas, tabule, charutos de repolho e de uva); clássicos da gastronomia italiana (risotos, massas artesanais e pratos gratinados, pães, queijos); itens do menu japonês (sushi, sashimi, ceviche, dango de salmão, shimeji); e os diferentões burgers coloridos feitos com pães e recheios artesanais, sem conservantes e sem corantes.

COMPLEXO GASTRONÔMICO

Águas Claras – Avenida Castanheiras, Lote 1060, Loja 24, Ed. Vila Mall; (61) 3451-4750. Diariamente, das 10h à 0h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sudoeste – CLSW 304 Bloco B, Ed. Oásis Center, Loja 66, Brasília; (61) 3451-4751. Diariamente, das 11h à 0h.