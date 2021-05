La Caponatta lança kit de comidas árabes personalizado para todas as ocasiões

Os kits personalizados com comidas árabes são vendidos diretamente pelo Instagram e entregues pelo delivery, em embalagens personalizadas

Empreender durante a pandemia se tornou uma nova tarefa para muitos. Foi o caso do chef Hallay Cecílio, que, com o incentivo da esposa e amigos, iniciou um projeto saboroso, focado na comida árabe com ingredientes naturais de alta qualidade, mantendo o rigor da tradicional culinária árabe. Todos os pratos e produtos são preparados de forma artesanal pelo chef, que é neto de libaneses, valorizando a cozinha afetiva. “São memórias de infâncias, pratos que aprendi com minha mãe, Dª Esther Hallay”, afirma o chef, que transformou os pratos em kits personalizados para todas as ocasiões.

No cardápio estão disponíveis: Baba ghanoush (pasta de berinjela), Coalhada seca, Homus (pasta de grão-de-bico), Kibe cru, kibe frito tradicional, kibe assado, Lasanha de berinjela, Molho de tomate caseiro ao sugo, Pasta de atum e Caponata (antepasto de berinjela em pedaços), tudo acompanhado de pães sírios. Para o chef Hallay Cecílio, que vem sendo muito elogiado pelo trabalho por críticos de gastronomia e clientes, o segredo do sabor irresistível está no uso de produtos naturais de qualidade. ”O uso de produtos sem aditivos, que conservam o valor original, livre de componentes industriais”, destaca o chef.

Além de encomendar os pratos e produtos da preferência separadamente, o cliente também tem a opção dos kit gourmet para presente. E para ajudar na escolha, o chef elaborou três sugestões de kits que podem ser alterados de acordo com a preferência do cliente.

O Kit mini, para até duas pessoas, vem com uma porção de Caponata 90g; Homus 90g; Pão sírio – mini 10 unidades, tudo embalado em lindos potinhos e acompanhado de uma garrafinha de azeite extravirgem de 110ml, 2 guardanapos de papel, 2 bowls com colheres, ao custo de R$115,00.

Já o kit médio, para até 4 pessoas, vem com Kibe Cru, 250g; Baba ghanoush, 90g; Caponata 90g; Homus 90g; Pão sírio – mini 10 unidades; garrafinha de Azeite extravirgem de 110ml; 4 guardanapos de papel; 2 bowls com colheres (R$170,00).

Já para datas comemorativas, como o dia dos namorados, que já se aproxima, há também a opção do kit com vinho, também para até 4 pessoas, que conta com Kibe Cru 250g; Baba ghanoush 90g; Caponata 90g; Pão sírio – mini 10 unidades; Vinho tinto garrafa 375 ml; garrafinha de Azeite extravirgem de 110ml, 4 guardanapos de papel e 2 bowls com colheres (R$220,00).

Todos os kits podem ser montados de acordo com a quantidade e os produtos selecionados pelo cliente, que recebe embalados para presente, numa caixa com laço de fita especialmente preparada para a ocasião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os kits do La Caponatta, são feitos sob encomenda, com produtos exclusivos, de acordo com a preferência do cliente. As vendas são realizadas pelo instagram, com entrega delivery. “Nos preocupamos com cada detalhe, e resolvemos entregar pessoalmente os kits, para garantir uma experiência de excelência na hora de saborear os pratos”, destaca o Hallay.

Sobre o chef Hallay Cecílio – HALLAY é neto de libaneses e húngaros, e desde cedo gostava de cozinhar, ajudando sua mãe no preparo de algumas delícias libanesas, dentre elas: Kibe cru, charutinhos, tabule, arroz com lentilhas, coalhada seca, caponata com um toque árabe. Durante a pandemia, com o incentivo da sua esposa Valéria Rosa, nasceu o projeto da La Caponatta, com a venda de comida árabe, feita com produtos naturais, livres de conservantes, pelo Instagram, com entregas tipo delivery.

“Cozinhando para alguns amigos e parentes, sempre me diziam para começar o meu negócio e com o incentivo de Valéria Rosa, minha esposa, resolvi enfrentar o desafio e começamos as vendas pelas redes sociais”, explica o chef. Atualmente as entregas são realizadas pela própria equipe do La Caponatta, que preza pelos sabores de cada prato e pela qualidade e conservação dos produtos na entrega. As encomendas podem ser realizadas no Instagram @lacaponatta ou pelo whatsApp (61) 9.9437-7670.

Serviço

La Caponatta

Encomendas: (61)9.9437-7670, via WhatsApp e Direct

Instagram: @lacaponatta