Comida Di Buteco: não deixe de votar!

O concurso Comida Di Buteco já começou, vai até o dia 30 de abril e precisa da sua avaliação para eleger um vencedor. Saiba como exercer seu voto

Nada representa tanto o espírito democrático como um boteco. Plenos de igualitarismo e de liberdade de expressão, os pontos boêmios necessitam do voto físico do público, já que este tem o peso de 50% do total.

Funciona assim: a cédula de votação é entregue pelo garçom do estabelecimento. Cada boteco recebe uma urna, visível para todos no espaço, na qual a mesma deve ser diretamente depositada pelos clientes. Serão avaliados os seguintes seguintes critérios: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco.

De acordo com o diretor de operações do Comida di Buteco, Filipe Tosta, a participação do público no evento é o que torna o concurso único. “De acordo com levantamento que a gente já fez não existe no mundo algo parecido. O público é o cerne do movimento, depois dos botecos é o principal elo da nossa corrente”, afirmou.

Para fazer jus ao nome do concurso, o petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%. Em maio serão anunciados os vencedores locais e em julho, será anunciado o Campeão Nacional, o Melhor Boteco do Brasil.