Cantón cria combos especiais para celebrar as festas de fim de ano e confraternizações

As festas de fim de ano estão chegando e, com elas, diversas confraternizações entre amigos e familiares. O Cantón Peruvian & Chinese Food, localizado no Brasília Shopping, criou dois menus especiais, como combos, para compartilhar em grupos a partir de quatro pessoas. As sugestões são válidas para o almoço e jantar, durante os dias de funcionamento da casa.

No primeiro combo, Wontons; Costelinha Char Siu; Siu Mai; Chaufa de Camarão; Lo Mein de Porco e Vegetais; Orange Chicken com arroz (R$ 345,00).

Combo 1 – Foto: Gui Teixeira

No segundo combo, Rolinho Primavera; Sashimi de Atum com molho de tamarindo e manga; Gyoza de Pato com molho picante; Aeropuerto de Filé Mignon; Ti Pa Kay de Frango e pêssego; Pato Pequim (R$ 399,00).

Combo 2 – Foto: Gui Teixeira

Serviço

Cantón Peruvian & Chinese Food

Brasília Shopping – loja 88

Reservas: (61) 3256-8798

Segunda a sexta-feira, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h

Sábados, das 11h30 às 23h30

Domingo, das 11h30 às 22h

@canton.df