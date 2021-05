389 Burger tem combo para o dia das mães

O Dia das Mães está chegando e se você quer levar a estrela do dia para um jantar diferenciado, descolado e especial, o 389 Burger é uma boa pedida! Para celebrar a data, a hamburgueria preparou um combo especial para reunir e comemorar com a família.

Os clientes que forem às casas poderão saborear o combo composto por hambúrguer + batata frita + milk-shake. A promoção funciona assim: basta escolher qualquer hambúrguer do cardápio e por mais R$18 (dezoito reais) levar uma porção de fritas (rústica ou palito) e um milk-shake (Ferrero Rocher; Frutas Vermelhas; Passatempo ou Floresta Negra).

Entre as delícias, tem para todos os gostos:

Mississipi: pão brioche, hambúrguer angus de 120g, maionese du chef, queijo cheddar e alho poró crispy – R$21 (solo) ou R$29 (duplo);

pão brioche, hambúrguer angus de 120g, maionese du chef, queijo cheddar e alho poró crispy – R$21 (solo) ou R$29 (duplo); Alabama: pão brioche, hambúrguer angus de 120g, maionese du chef, cebola roxa, tomate, queijo canastra, picles e alface – R$22 (solo) ou R$30 (duplo);

pão brioche, hambúrguer angus de 120g, maionese du chef, cebola roxa, tomate, queijo canastra, picles e alface – R$22 (solo) ou R$30 (duplo); Texas: pão australiano, hambúrguer de 120g, tomate, maionese da casa, bacon, queijo cheddar – R$23 (solo) ou R$31 (duplo);

pão australiano, hambúrguer de 120g, tomate, maionese da casa, bacon, queijo cheddar – R$23 (solo) ou R$31 (duplo); Indiana: pão brioche, hambúrguer de 120g, cebola caramelizada, tomate, queijo cheddar, bacon, maionese du chef – R$23 (solo) ou R$31 (duplo);

pão brioche, hambúrguer de 120g, cebola caramelizada, tomate, queijo cheddar, bacon, maionese du chef – R$23 (solo) ou R$31 (duplo); Montana: pão brioche, hambúrguer 120g, cebola caramelizada, requeijão canastra, maionese da casa, alho poró crispy e bacon – R$25 (solo) ou R$33 (duplo);

pão brioche, hambúrguer 120g, cebola caramelizada, requeijão canastra, maionese da casa, alho poró crispy e bacon – R$25 (solo) ou R$33 (duplo); Minnesota: pão brioche, queijo camembert empanado com panko, tomate, maionese du chef, alho poró crispy e alface – R$28;

pão brioche, queijo camembert empanado com panko, tomate, maionese du chef, alho poró crispy e alface – R$28; Houston: pão especial vegano, cebola caramelizada, hambúrguer vegano, alface e tomate – R$27

pão especial vegano, cebola caramelizada, hambúrguer vegano, alface e tomate – R$27 A promoção é válida nas quatro unidades da 389 Burger, para consumir no local, delivery ou take out.

E tem mais! Além do combo especial, a rede ainda fará uma promoção especial no instagram da marca (@389burger). As regras para participar serão disponibilizadas por lá.

Serviço 389 Burger

Aplicativo Disponível na App Store e Play Store

Site: 389burger.com.br

Instagram: @389burger

389 Burger Planaltina

Endereço: Praça Coronel Salviano Guimarães, Quadra 56, Lote 02

Horário de Funcionamento: 17h às 21h / Delivery e Take Out: 17 às 22h

Telefone: 3389-0021

389 Burger Sobradinho

Endereço: Quadra 06/08

Horário de Funcionamento: 17h às 21h / Delivery e Take Out: 17 às 22h

Telefone: 3591-5041

389 Burger Asa Norte

Endereço:CLN 307 BL A LOJA 25 – Asa Norte

Horário de Funcionamento: 17h às 21h / Delivery e Take Out: 17 às 22h

Telefone: 3797-6441

389 Burger Formosa

Endereço: Praça Rui Barbosa, 444 – Centro, Formosa – GO

Horário de Funcionamento: 18h às 23h / Delivery e Take Out:18 às 23h

Telefone:3631-7984