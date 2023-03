Com novos sabores, sorveteria reinaugura unidade em Vicente Pires

Unidade passou por um retrofit completo e será reinaugurada no próximo dia 18

A tradicional sorveteria artesanal Magia Gelada reinaugura, no próximo dia 18 de março, a unidade localizada em Vicente Pires. Durante o evento, imprensa e convidados terão a oportunidade de ver de perto a transformação do local, que passou por um retrofit completo.

O novo espaço foi todo pensado dentro do conceito de reposicionamento da marca, oferecendo mais conforto e layouts mais modernos. O projeto arquitetônico trabalhou as cores como o azul marinho no teto, iluminação branca nos leds, pintura em efeito fulget branca para caracterizar a neve, e usou piso em madeira com referência às casquinhas de sorvete, como forma de transmitir o encanto e a sensação térmica mais fria.

Sabores inusitados

Caribe, talento, abacaxi ao vinho, banana flambada e pavê italiano são apenas alguns dos sabores da Magia Gelada que já caíram no gosto popular. A sorveteria disponibiliza também uma grande variedade de picolés artesanais, tortas, milk shakes, taças decoradas e açaí no self service.

No segundo semestre de 2022, inspirado pelo pedido de uma criança nordestina que viralizou na internet, um dos proprietários, Leonardo Reis, lançou o sorvete de cuscuz, que já se tornou campeão de venda e inspirou sobremesa em restaurantes e cafés da cidade. “Tivemos uma enorme repercussão positiva, pois muitos nordestinos se sentiram prestigiados com essa fusão que envolve uma sobremesa gelada e um alimento de suma importância para a cultura do Nordeste”, ressalta o gelatier.

Além da unidade de Vicente Pires, a marca possui hoje mais seis unidades espalhadas pelo DF em Ceilândia, Samambaia e Taguatinga, e uma em Caldas Novas-GO.

Serviço

Magia Gelada – Reinauguração da unidade em Vicente Pires para imprensa

Data: 18/03, sábado

Endereço: Vicente Pires, Rua 05, Chácara 114, LT 20, Loja 01

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 19 horas, e no sábado, domingo e feriados das 9h às 20h

Mais informações: www.instagram.com/magiageladabrasilia | magiagelada.com.br