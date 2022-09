Com cardápio reformulado, Café de Andrade reinaugura unidade do Sudoeste

Novo menu tem inspiração na culinária francesa e variedade de cafés exclusivos

A cafeteria Café de Andrade reinaugurou, na última semana, sua unidade do Sudoeste. Entre as novidades, a casa oferece agora um menu com inspirações na culinária francesa, além da variedade de cafés exclusivos.

Os destaques do novo cardápio são os croissants, o croque-madame e o croque-monsieur, receitas tipicamente francesas. Além dos quitutes, o Cafe de Andrade tem pães com fermentação natural, saladas orgânicas, produtos frescos, folhados e muito mais.

Quanto aos cafés, a casa traz o café gelado de pistache; o café com Nutella; e o café gelado com Donuts, receitas exclusivas do Café de Andrade. O cardápio conta ainda com sucos naturais, espumantes e chás diversos.

“Reabrir o café repaginado é a realização de um sonho, cada detalhe foi pensado com muito cuidado e carinho. Quero oferecer aos clientes uma experiência gastronômica diferenciada, com qualidade e muito sabor”, promete a proprietária Paula Andrade.

O espaço físico também é novo. O local foi reformado com inspirações em cafés de Dubai (Emirados Árabes) e Lisboa (Portugal). “Um espaço acolhedor e cheio de charme”, afirma Paula.

O Café de Andrade conta com mais duas unidades, na versão pocket, dentro da maternidade Brasília e no centro clínico do Sudoeste.

Serviço

Café de Andrade

QMSW 06 Bloco G – Loja 52 – Sudoeste

Horário: de terça a sexta – das 9h até às 20h

Sábados e domingos: das 9h até às 18h