Colorado lança cerveja inspirada em Tarsila do Amaral

Quadro ‘Vendedor de Frutas’ ganha aromas e sabores com rótulo em edição limitada da cervejaria Colorado, que destaca toda a brasilidade e a história em torno desse movimento que revolucionou a arte no país

Valorizar a cultura brasileira, toda a sua brasilidade e, ainda, quebrar paradigmas em diversos setores da sociedade. No centenário da Semana de Arte Moderna, a história e as premissas desse importante movimento artístico do Brasil encontram a Cervejaria Colorado e dão origem a uma edição comemorativa que carrega a brasilidade em sua essência e homenageia um dos maiores expoentes da nossa cultura. Nasce assim a Colorado Tarsila.

Há exatos 100 anos, foi olhando mais para dentro do que para fora que esse fenômeno cultural mexeu com os padrões da época e mostrou o valor de uma arte essencialmente brasileira. Liderado por intelectuais e artistas, entre eles Tarsila do Amaral, o modernismo rompeu a tradição europeia e a mentalidade do povo brasileiro por meio da arte. E uma de suas mais renomadas obras é a inspiração ideal para uma boa cerveja cheia de brasilidade, com a cara de Colorado e do modernismo. Já nas últimas décadas, dentro do universo cervejeiro, Colorado tem seguido a mesma trajetória, mostrando todo o universo de gostos, aromas e mostrando para o Brasil que, na arte e na cerveja, nosso país tem biodiversidade e biodeliciosidade únicas.

Por isso, para “desibernar” os brasileiros para o melhor da sua história, Colorado transforma o clássico quadro de Tarsila do Amaral “Vendedor de Frutas”, que traz todos os ingredientes brasileiros representados, em uma Catharina Sour com abacaxi e coco, único estilo de cerveja brasileiro. Uma obra que sai da tela diretamente para o copo, muito além da água, malte e lúpulo das cervejas de fora.

Feita a base de trigo, leve e refrescante com acidez láctica, limpa e equilibrada pela adição das frutas frescas, a Colorado Tarsila, tem baixo teor alcóolico (4%) e baixo amargor – apenas 6 pontos na escala – corpo leve e carbonatação moderadamente alta. A receita destaca o sabor e o aroma das frutas, sendo o abacaxi o protagonista no paladar e, o coco, no aroma, combinação que traz para a cerveja um equilíbrio entre a acidez cítrica e o aroma doce.

“Em cada receita de nossas cervejas buscamos retratar a riqueza dos sabores brasileiros. Assim como o modernismo, chegamos para quebrar o “complexo de vira-lata” e focar na valorização do que temos aqui em nosso país. Os quadros de Tarsila transbordam brasilidade, por isso, o “Vendedor de Frutas” foi um convite para os nossos mestres cervejeiros. Esperamos que os amantes de arte e de cerveja apreciem essa novidade e que nossa homenagem esteja à altura do legado de Tarsila”, explica Daniel Carneiro, gerente de marketing de Colorado.

A novidade já está disponível em chope na Toca do Urso, em Ribeirão Preto. Nas próximas semanas será possível encontrá-la nos demais Bares do Urso. Posteriormente, o consumidor também poderá adquirir a garrafa de 600ml pelo Empório da Cerveja com entrega para todo o Brasil.