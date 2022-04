Brasília recebe o Coffee Brasília, evento especializado em café

Primeira edição do Coffee Brasília, será de 21 a 24 de abril, no Casapark, e visa promover e incentivar a cadeia produtiva de café do DF

Quando se trata de café, o brasileiro é antes de tudo um apaixonado. O país é o maior produtor do mundo e o segundo mercado consumidor mundial. Nesse cenário, o Distrito Federal vem se destacando com importantes produtores e até uma rota turística focada no produto está prestes a ser lançada. Como forma de incentivar ainda mais a cadeia produtiva de café local e o amplo universo de produtos que utilizam essa paixão nacional, surge a primeira edição do Coffee Brasília. O evento com entrada gratuita, acontece de 21 a 24 de abril próximo, das 10h às 22h, no shopping Casapark, com uma programação recheada de experiências, que se estenderá por toda a estrutura do shopping, incluindo a praça central e os corredores do mall.

O grande destaque é a Cafeteria Modelo, um espaço montado para apresentar as melhores práticas do mercado e abrigar palestras para empreendedores e apaixonados por café. O local também contará com o menu degustação – que será oferecido também em estandes – para que os visitantes possam conhecer novos sabores de café mediante inscrição pelo site.

Produtores, fornecedores e empreendedores locais estarão no chamado Coffee Brasília Fair. Serão 40 estandes comercializando produtos e oferecendo atividades, como palestras e degustação.

Para uma experiência imersiva, o evento contará com uma micro torrefação de café exposta e em pleno funcionamento, com operadores e técnicos explicando o funcionamento e a oferta do turismo de experiência. Os visitantes poderão agendar uma visita guiada às principais fazendas produtoras de café do DF, workshop, degustação de cafés especiais, cesta de piquenique e visitas a cafeterias.

Capacitação

O café será ainda tema de workshops, cursos e palestras promovidos pelo evento no auditório do coworking The Brain, localizado no próprio shopping. As palestras terão como foco o mercado de café, com temas como o cenário do café no Brasil, o futuro das cafeterias e a importância dos baristas.

Harmonização, torras e drinks à base de café estão entre os assuntos dos workhops. Já os cursos abordarão assuntos como gestão de negócios e café especiais. As inscrições serão lançadas antecipadamente no site.

O Coffee Brasília é uma iniciativa de Ana Cristina Alvarenga, responsável pela Feira da Lua no Gilberto Salomão e idealizadora do YOLO Coworking, e Bruno Marcel, barista e gerente das operações de Café e Bar do Jamie Oliver Kitchen. A produção do evento é da Lua Cheia Produções.

Aquecimento

Duas semanas antes do início do evento, o Coffe Brasília já estará presente na vida dos brasilienses em cafeterias da cidade que oferecerão um cardápio exclusivo. O menu será composto por uma sobremesa harmonizada ao café com descontos especiais.

A curadoria das cafeterias é de Ana Paula Jacques, professora de gastronomia no Instituto Federal de Brasília (IFB) e idealizadora do Food Lab Comida pra Pensar e do Mapa Afetivo do Café.

Serviço

Coffee Brasília

Quando: De 21 a 24 de abril. Dia 21, das 12 às 20h. 22 e 23, das 10h às 22h. Domingo, das 12h às 20h.

Onde: Casapark

Entrada: gratuita