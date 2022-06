Clima julino chega ao Mezanino da Torre de TV com pratos temáticos

Ao longo do mês de julho, o badalado gastrobar terá um prato principal, uma sobremesa e um drinque inspirados nas tradicionais festividades que agitam este período do ano no Brasil

Estampa xadrez, bandeirolas, comidas típicas… O fervor das festas de São João se mantém vivo na agenda dos brasileiros mesmo quando acaba o mês de junho, a exemplo das festas julinas. O Mezanino, gastrobar localizado na Torre de TV, não ficará fora das comemorações. Ao longo do mês de julho, a casa promove o Festival Gastronômico Julino, que inclui um prato principal, uma sobremesa e um drinque inspirados no período festivo.

O destaque dos pratos, disponíveis por tempo limitado, está nos ingredientes regionais. Como prato principal, o Mezanino traz a Costelinha Suína, que acompanha polenta trufada com pesto de rúcula e parmesão, ketchup de goiaba e farofa de castanha-do-pará e caju. A sobremesa é o Curau Brûlée, com sorvete de paçoquinha e tuille de tapioca.

O combo do prato principal com a sobremesa sai por R$ 79, tanto no almoço quanto no jantar. Já o drinque especial “Maria Bonita e Lampião” (R$ 34) leva cachaça envelhecida em bálsamo, melaço de cana, limão-cravo e licor Amaro Lucano. O coquetel harmoniza perfeitamente com a lasca tostada de queijo minas que decora a taça.

Durante o Festival Gastronômico Julino, vale destacar que as demais opções da casa estarão disponíveis normalmente, a exemplo do cardápio fixo, do menu de almoço executivo e do menu brunch (servido aos sábados e domingos). Uma das sugestões dos chefs é o prato mais recente do cardápio a la carte, o Risotto de Frutos do Mar (R$ 89), incrementado com bisque, tomate confit, aioli, sweet chilli, furikake e brotos.

Sobre o Mezanino

Inaugurado em novembro de 2021, o Mezanino reúne o melhor da alta gastronomia e da noite no prestigiado rooftop da Torre de TV. O cardápio, assinado pelos chefs Marcos Nery e Matheus Brito, incorpora elementos da gastronomia contemporânea, peruana, francesa e brasileira, além de ingredientes que homenageiam as regiões Norte e Nordeste do país.

A vista vazada em 360º da capital federal é um dos atrativos do gastrobar, que também recebe eventos e promove festas. Além disso, a cozinha da casa atende sob reserva ou sem. Para consultar a disponibilidade de mesas ou fazer uma reserva, basta ligar ou enviar uma mensagem no WhatsApp do número (61) 99167-7812.

Serviço:

Festival Gastronômico Julino do Mezanino

Quando: ao longo do mês de julho, por tempo limitado

Onde: primeiro andar da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

Entrada: R$ 15,00 (taxa de manutenção)

Contato para reservas: (61) 99167-7812

Para mais informações e horários: @meza.nino