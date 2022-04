Claude Troisgros apresentará aula show gratuita na capital

A aula show do chef Claude Troisgros faz parte do Mercadinho do Brasília Shopping edição de Páscoa

Tartare de beterraba e cornflakes, penne de camarões e vongole e capuccino de chocolate. Um menu especial de Páscoa ensinado por um dos grandes nomes da gastronomia em atuação no Brasil: Claude Troisgros. A comida aproxima e está presente em muitas das nossas memórias afetivas e por isso, dia 9 de abril, o Brasília Shopping promove uma edição especial do Mercadinho que tem como atração principal uma aula show gratuita com o chef de cozinha francês.

Após grande sucesso em 2016, o chef Claude Troisgros volta ao Mercadinho do Brasília para ensinar um menu nada óbvio e tornar o tradicional almoço pascal um momento único. Conhecido pelo seu carisma, o chef também é apresentador dos programas Que Marravilha! e Mestre do Sabor e possui restaurantes no Rio de Janeiro e em São Paulo. Esta edição do evento traz, além das delícias já conhecidas, chocolates e outros produtos relacionados à Páscoa. Banda de jazz, chorinho e DJs também são atrações e prometem tornar a ocasião ainda mais acolhedora.

“Se antes tínhamos alguma dúvida sobre a importância da presença física, hoje temos certeza de como isso impacta nossas vidas. Queremos celebrar os encontros”, explica a gerente de Marketing do Brasília Shopping, Renata Monnerat.

O shopping também vai presentear os clientes com um brinde exclusivo para compras acima de R$ 400: uma caneca esmaltada com estampas de coelho e cenouras. A promoção ocorre de 7 a 17 de abril ou enquanto durarem os estoques e o limite é de um item por CPF. Para adquirir, basta apresentar a nota fiscal das compras realizadas durante a campanha promocional no Balcão de Troca, localizado no 1º piso.

Serviço:

Mercadinho do Brasília – edição Páscoa

Data: 9 de abril de 2022

Horário: das 10h às 18h

Local: entrada da W3

Aula show com Claude Troisgros

Horário: 11h

Local: Praça Central do Brasília Shopping

Entrada livre e gratuita com limite de 70 vagas

Senhas serão distribuídas no Balcão de Informações do shopping a partir das 10h no dia do evento.

Regulamento e outras informações disponíveis em https://brasiliashopping.com.br/