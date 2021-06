Brasília ganhará projeto “Circuito dos Vinhos do Distrito Federal”

Nesta sexta-feira (25), durante a inauguração das obras de pavimentação da DF-285, no Paranoá, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB) anunciou que transformará o DF “em um dos maiores produtores de vinhos deste país” com a criação do projeto Circuito dos Vinhos do Distrito Federal.

Em declaração, Ibaneis destacou que “Brasília está entrando definitivamente na rota do vinho. Nós já temos aqui vários produtores que já estão entregando vinho aqui na região e vamos incentivar agora através da FAP também, para que a gente tenha uma produção cada vez melhor, para que a gente possa estudar os terrenos, estudar os solos e as melhores uvas para plantar na região”.

Vamos investir recursos da FAP nesse projeto, porque nós vamos transformar o Distrito Federal em um dos maiores produtores de vinhos deste país. Ibaneis Rocha - Governador do DF

Produção local

O Distrito Federal tem grande potencial para a produção de vinhos finos e seu clima, em função da amplitude térmica entre o dia e a noite, favorece o acúmulo de polifenóis, a intensidade da cor e a produção de tanino, essencial para a boa estrutura dos tintos. Além da intensa luminosidade, a temperatura no DF pode variar entre 6ºC, de madrugada, a 30ºC, na hora mais quente do dia.

Vendo esse grande potencial, em 2019, dez empreendedores criaram a Vinícola Brasília, no PAD-DF, região essencialmente agrícola, com alta tecnologia, no lado leste do Distrito Federal e trabalham na construção de um complexo vitivinícola que ficará pronta em breve.

A safra local de 2020, a maior até hoje, renderá entre 1.600 e 1.700 garrafas de vinhos genuinamente da capital.

O primeiro vinho 100% candango

Seu Claudino: O primeiro vinho 100% cabdango

Em 2020, Brasília ganhou o seu primeiro vinho produzido em escala, o “Seu Claudino”, obra da vinícola Triacca e resultado de trabalho e dedicação por anos.

Seu Claudino, da variedade Syrah, muito bem adaptada a nossa região, mostrou ter grande potencial para concorrer em um mercado cada vez mais disputado e maior.