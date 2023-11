Churrascos do Mundo recebe o chef irlandês John Relihan

Evento oferece pratos assinados por renomados chefs internacionais especializados em churrasco

A Fazenda Churrascada Brasília promoverá, nesta sexta-feira (24), o evento Churrascos do Mundo, que oferece pratos assinados por renomados chefs internacionais especializados em churrasco. A estrela da vez é o chef irlandês John Relihan, participante do projeto Twe12ve Fires e proprietário do renomado restaurante Pitt Bros, em Dublin (Irlanda).

O prato desta edição é o Beef Tomahawk, servido com sal marinho de chimichurri e madon, assadas no fogo com hortelã, repolho refogado com tomilho e bacon defumado. Quem for à Fazenda Churrascada Brasília poderá ainda interagir com John Relihan.

Será a segunda edição do Churrascos do Mundo, que irá durar pelos próximos três meses. John Relihan vai passar por todas as unidades da Fazenda Churrascada do país em datas específicas. O evento Churrascos do Mundo é mais do que uma celebração da gastronomia, mas também uma oportunidade de aprender e apreciar a riqueza cultural por trás de cada prato”, comenta André D’Alessandro, sócio da unidade de Brasília.