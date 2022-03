Para quem ama um churrasco embarcado

Meat House Prime lança kit churrasco náutico, para quem aprecia dias de lazer, com praticidade, no Lago Paranoá

Brasília não tem mar, mas tem um Lago Paranoá inteirinho, bastante aproveitado por quem gosta de passeios de barcos ou lanchas, especialmente aos finais de semana. Prova disso é que a capital federal já possui a terceira maior frota de embarcações do país, e esse número só cresce. Pensando nisso, a Meat House Prime lançou o Kit Churrasco Náutico, que vai dar mais praticidade e um toque de sabor, reunindo tudo que é preciso para a preparação de uma carne deliciosa, durante um dia de lazer no Lago.

Segundo os proprietários, as carnes oferecidas no kit são todas certificadas e perfeitas para churrascos. Com cortes porcionados e práticos como Picanha Rechaud Angus BBQ, Espetinho Baby beef Angus, Espetinho de coração de galinha e linguiça, também acompanha sal de parrilla argentina, molho de cebola caramelizada, farofa do chef, além do acendedor com *Carvão Ecológico Acezo* de alta performance!

E como não pode faltar, a casa também oferece bebidas, como cervejas, vinhos e espumantes. Confira:

Kit churrasco náutico – 4 pessoas

Preço: 320,00

1 Picanha Rechaud Angus BBQ 500g a 700g

1 Espetinho Angus Baby Beef ( 6 unidades ) 500g a 600g

1 Espetinhos coração Galinha ( 9 unidades )

1 Linguiça (Toscana ou Calabresa ) 500g

1 Farofa secreta do Chef 250g

1 Sal de parrila Argentino 136g

1 Molho ( Cebola caramelizado ou Alho caramelizado ) 340ml

1 Carvão Náutico Acezo 1kg

Kit churrasco náutico – 12 pessoas

Preço: 570,00

2 Picanha Rechaud Angus BBQ 500g a 700g

2 Espetinho Angus Baby Beef ( 12 unidades ) 500g a 600g

2 Espetinhos coração Galinha ( 18 unidades )

2 Linguiça (Toscana ou Calabresa ) 500g

2 Farofa secreta do Chef 250g

1 Sal de parrila Argentino 136g

1 Molho ( Cebola caramelizado ou Alho caramelizado ) 340ml

2 Carvão Náutico Acezo 1kg

A casa possui ainda outros kits para churrascos, que variam de acordo com a proposta de cada evento. Interessados podem fazer o pedido pelo telefone (61) 996136240, ou ir até o boutique de carnes que fica na Asa Norte: CLN 201 Bloco B loja 65.

Serviço

Meat House Prime

Endereço: CLN 201 bloco B loja 65 Brasília

Horário de funcionamento: segunda: 10h às 18h, terça, quarta e sábado: 9h às 19h, quinta e sexta 10h às 20h

Contato: Whatsapp (61) 996136240 / Loja: (61) 32634583

Site: https://meathouseprime.com.br

Aplicativos Ifood e Cornershop: https://linktr.ee/meathouseprimedf

Instagram: @meathouseprimedf