Chocolate cai bem em várias ocasiões. Veja algumas

Amado por muitos brasileiros, o chocolate também traz benefícios à saúde. Chef conta algumas possibilidades

O Dia Mundial do Chocolate é comemorado nesta quinta-feira, 7 de julho. A delícia pode ser protagonista ou complemento para diversos pratos, sobremesas e drinques. Além de ter um sabor marcante, o chocolate, derivado do cacau, é rico em flavonoides que reduzem o risco de doenças cardiovasculares, promovendo melhora no fluxo sanguíneo e diminuição da pressão arterial.

Na gastronomia, o chocolate mais utilizado é o amargo, pois é o chocolate propriamente dito, uma mistura de pasta de cacau e manteiga de cacau sem gordura hidrogenada e demais conservantes. “Para se trabalhar com ele, se usa a técnica de ‘temperar’ o chocolate para que ele se estabilize e não derreta a temperatura ambiente. Como é uma técnica pouco conhecida, alguns estabelecimentos usam o chocolate hidrogenado para facilitar o trabalho, mas se perde muito em sabor”, explica o chef e professor Diego Koppe.

Quanto a possíveis combinações, Koppe explica que frutas vermelhas, como morango, amoras e cereja caem bem, além das frutas cítricas. “Na verdade, o chocolate vai bem com tudo. Se souber dosar a quantidade e respeitar os sabores, o chocolate vai bem até em pratos salgados, uma vez que ele não é de fato doce, mas pode trazer um retrogosto amargo. Podemos fazer um risoto de tinta de lula, com lula grelhada no açafrão e servir com raspas de chocolate meio amargo para realçar o sabor da tinta de lula”, conta o chef.

Koppe explica ainda que “o chocolate harmoniza bem com bebidas também”. “Harmonizamos por semelhança ou diferença. Bebidas amargas podem ir super bem com o chocolate meio-amargo, licores levemente doce também darão a sensação de harmonia na boca. O mais importante é que a bebida tire a sensação de untuosidade que o chocolate pode deixar, isso seria uma harmonização interessante.”

Opções em Brasília

O badalado Mezanino, gastrobar localizado no primeiro andar da Torre de TV, contempla os “chocólatras” com algumas opções. Entre as sobremesas, a torta de chocolate (R$ 27) com calda quente de brigadeiro, sorvete de leite e biscuit de castanhas. No cardápio brunch, servido aos sábados e domingos, vale pedir o croissant com recheio de chocolate com amêndoas (R$ 33).

Torta de chocolate. Foto: Divulgação Croissant. Foto: Divulgação

No Piselli, a dica é o Spumone di Cioccolato (R$ 44), um mousse de chocolate callebaut e geleia de laranja com açafrão. Já no Pobre Juan, as apostas são a Torta de chocolate com sorvete de baunilha (R$ 29) e a Taza Brownie (R$ 33), brownie com brigadeiro cremoso, calda de chocolate, sorvete de baunilha e pralinè de amêndoas.

Mousse de chocolate. Foto: Divulgação Torta de chocolate. Foto: Divulgação

Serviços:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Piselli Brasília

Onde: Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Horário de funcionamento: segunda e quinta-feira, 12h às 23h; sexta a domingo, 12h a 0h

Para mais informações: (61) 99913-7191 e @pisellibrasilia

Pobre Juan Brasília

Onde: Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Horário: segunda à sexta, das 12h às 15h; sábado, das 12h às 21h e domingo, das 12h às 19h

Para mais informações: WhatsApp (61) 98316-1168

Mezanino

Onde: primeiro andar da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

Entrada: R$ 15,00 (taxa de manutenção)

Contato para reservas: (61) 99167-7812

Para mais informações e horários: @meza.nino

Observação: o Mezanino atende com ou sem reservas. Para consultar a disponibilidade de mesas, basta ligar ou enviar uma mensagem no WhatsApp do número indicado acima.