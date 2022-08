Chefs se unem para criação de menu exclusivo visando homenagear Madalena Soares

Um dos objetivos é presentear a agro-extrativista Madalena Soares com maquinário para facilitar a extração do baru

Os chefs Diego Badra e Ana Paula Boquadi se unem na criação de um menu de sete etapas a ser apresentado no restaurante Conca, na 412 Norte, nos dias 9 e 10 de agosto. Um dos objetivos é presentear a agro-extrativista Madalena Soares com maquinário para facilitar a extração do baru. Parte da renda do jantar será revertida para compra da ferramenta.

A importância dessa iniciativa é mostrar um olhar mais profundo sobre as dificuldades de beneficiar os frutos, que, até hoje, Madalena faz de forma rústica e artesanal. A tecnologia oferecida tornará a produção mais efetiva.

A pesquisa dos chefs sobre os produtos do Cerrado e seu uso na gastronomia moderna os levou a esta amizade frutífera. Ana Paula homenageia Madalena em sua interpretação Cerratense desde a confeitaria à cozinha quente. Diversas pesquisas nas texturas e sabores do baru tornou a Madalena como uma de suas fornecedoras mais importantes. Diego buscou pimenta de macaco e baru no Ceasa, e o brilho de Madalena virou um encantamento imediato. Quando foi gravar seu programa televisivo “Cozinha do Cerrado”, escolheu a casa da extrativista para conhecer seu trabalho de exploração sustentável do Baru que inclui até conversas com as araras.

“Ela contou que quando o baru estava pronto para colheita. As araras traziam sementes até a sua porta e ela já sabia o que fazer”, afirma o chef, que acabou gravando três episódios com a Madalena que podem ser vistos no YouTube. Ele pôde ver o método duro e cansativo de abertura do Baru, com uso de machado e toco de pau e em posições exaustivas. Esta realidade pode ser mudada com a aquisição de um maquinário simples para a quebra da dura casca que acolhe o fruto.

O jantar vai resultar na compra deste equipamento. “O trabalho artesanal do extrativista é muito interessante enquanto resguardo destas tecnologias antigas, mas precisamos preservar as pessoas deste cansaço com a tecnologia moderna que gera qualidade de vida e maior retorno financeiro para as comunidades extrativistas. Não podemos romantizar a dificuldade física”, afirma Ana Paula Boquadi.

Foto: Divulgação

O menu traz sete etapas que incluem opções totalmente veganas e opções tradicionais por 210 reais. O Restaurante Conca fica na CLN 412 Norte, e as reservas podem ser feitas no telefone (61) 99130-8558 ou pelo link na bio do @concacozinhaoriginal