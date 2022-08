Chef prepara churrasco de jacaré para o Dia dos Pais

Uma porção de 200 gramas, com batata, bolinha confitada e tomate confitado sairá por R$ 45

O assador Don Vitório BBQ vai promover um churrasco de jacaré durante o evento ‘Beba!’ em Águas Claras, no próximo fim de semana.

Serão servidos três jacarés no almoço do dia dos pais. Uma porção de 200 gramas, com batata, bolinha confitada e tomate confitado sairá por R$ 45.

O evento acontecerá na Rua do Lazer.

Serviço

Don Vitório BBQ promove experiência gastronômica de Dia dos Pais

Dias 13 e 14 de agosto, a partir das 13h

Local: Rua do Lazer – Águas Claras DF

Contato: (61) 99317-3292