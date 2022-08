Chef Marco Espinoza participa do Festival Peruano

Evento é neste sábado (3), na Embaixada do Peru

O premiado chef Marco Espinoza (Taypá, Sagrado Mar, Cantón, Kinjo Nikkei, Lima e Meu Galeto) é um dos convidados do Festival Peruano, que acontece neste sábado, 03, das 11h às 16h, na Embaixada do Peru. Para participar, basta levar 1kg de alimento não perecível. A classificação é livre.

Espinoza servirá Ceviche Clássico e de Salmão Nikkei, R$ 30,00 cada; Causa de Camarões, R$ 35,00; Arroz com Mariscos, R$ 40,00; Lomo Saltado, R$ 40,00; Aji de Galinha, R$ 30,00; Seco de Costela com feijão e arroz, R$ 35,00; Galeto na brasa, batata frita, salada e molhos, R$ 25,00; Anticucho de frango com milho, batata e molho, R$ 25,00; Porco na brasa com batata calabresa e farofa de ovos, R$ 40,00. De sobremesa, Suspiro e Churros Morados com creme de baunilha, R$ 15,00 cada.

Festival Peruano

Sábado, 03, das 11h às 16h

Classificação: livre

Entrada mediante 1kg de alimento não perecível

Embaixada do Peru – Avenida das Nações, Quadra 811, lote 43