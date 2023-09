A escola, que já conta com 80 filiais pelo país, vai oferecer cursos práticos com a participação de chefs renomados e materiais didáticos exclusivos

A Chef Gourmet Escola de Gastronomia chega a Brasília nesta semana. A escola, que já conta com 80 filiais pelo país, vai oferecer cursos práticos com a participação de chefs renomados e materiais didáticos exclusivos. A inauguração é no próximo sábado (16), para convidados.

O casal Kleber Santana e Tatiana Alencastro será responsável pela unidade de Brasília, que ficará localizada na CNB 08, em Taguatinga. Os cursos são de chef de cozinha profissional, chef de cozinha por hobby, panificação & confeitaria e chef de cozinha kids.

Na primeira etapa, será ministrada uma aula por turno, com até 24 alunos por turma, sendo quatro por fogão. Cada turma faz uma aula por semana, com duração de quatro horas, e recebe “tarefas de casa” para continuar praticando o que aprendeu.

O conteúdo dos cursos é dividido em módulos, e ao final de cada um deles ocorre o “Dia do Desafio”, onde o aluno escolhe uma receita e a prepara para ser avaliado por jurados convidados. Os melhores resultados são premiados.

Para entrar em contato e saber mais sobre os cursos ofertados, basta acessar o site oficial ou o perfil da loja no Instagram.

Serviço

Chef Gourmet Escola de Gastronomia chega a Brasília

Local: CNB 08 lote 3 loja 01 – Taguatinga

Mais informações: site oficial | Instagram