Chef Gabriel Bla’s inaugura a hamburgueria Albano’s Burger

Além de hambúrgueres, a casa oferece marmitas e jantinhas. Confira os destaques

O chef Gabriel Bla’s inaugurou, recentemente, mais um projeto gastronômico: a hamburgueria Albano’s Burger, na 406 Norte. Além de hambúrgueres, a casa oferece marmitas e jantinhas.

Entre os destaques, estão:

Cheese Burger (R$ 19,90): um clássico feito com pão tradicional, smash burger de 90g, queijo cheddar, picles e um molho especial da casa;

X-Saladinha (R$24,90): pão tradicional, smash burger de 90g, alface americana, tomate, picles e chimichurri;

Chimi Burger (R$ 29,90): hambúrguer de 180g, queijo derretido, bacon crocante, salada fresca e o toque especial do chimichurri, servido em um pão brioche;

Duplo X-Smash (R$ 28,90): pão brioche, dois smash burgers de 90g cada, porções de queijo, bacon e molho da casa;

Big Blas (R$ 34,90): pão de duas alturas com gergelim, dois smash burgers de 90g cada, queijo cheddar, cebola, picles e alface americana

Franguito (R$ 25,90): pão brioche, peito de frango empanado com farinha panko, bacon crocante, queijo derretido, molho da casa e alface americana;

Veggie Burger (R$ 29,90), new butchers blend ou a “carne do futuro”, queijo derretido, molho chimichurri, cebola, tomate e alface americana.

No almoço, a casa serve marmita de churrasco de carne com linguiça (R$ 19,90) e peito de frango grelhado (R$18,90), em parceria com a marca Vó Dolores. Já para o jantar, a Albano’s Burger vende jantinhas, como a de churrasco de carne com linguiça (R$ 25,90) e a depeito de frango grelhado (R$ 23,90).

“Espero que a hamburgueria se torne um ponto de encontro para os apaixonados por hambúrgueres e boa comida. Quisemos criar um ambiente onde os clientes possam se deliciar com hambúrgueres que vão além do convencional, estimulando seus paladares e suas emoções”, conta o chef Gabriel Bla’s.

Serviço

Albano’s Burguer

Endereço: CLN 406 Bloco D

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h30 às 15h; e de 18h às 23h