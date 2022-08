Chef francês dá aula gratuita no Brasília Shopping

Embora seja aberto ao público, o evento tem apenas 70 vagas disponíveis. Interessados devem retirar uma senha no Balcão de Informações do shopping

Neste sábado (6), o chef francês Olivier Aniquer vai dar uma aula gratuita no Brasília Shopping, a partir das 11h. Olivier ensinará ao público a preparar Risoto de Azapas e Crepe Suzette de Tangerina. O evento é gratuito.

Embora seja aberto ao público, o evento tem apenas 70 vagas disponíveis. Interessados devem retirar uma senha no Balcão de Informações do shopping a partir das 10h, no dia do evento. A apresentação também será transmitida ao vivo das redes sociais e YouTube do Brasília Shopping.

A iniciativa é realizada no âmbito do Mercadinho, exposição que, neste ano, traz mais de 20 expositores que oferecem iguarias como embutidos, queijos e doces. Além da aula do chef Olivier Aniquer, haverá jazz ao vivo e atividades infantis. Veja a programação:

Serviço: Mercadinho do Brasília – edição Dia dos Pais