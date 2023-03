Chef cria cardápio temático para a Páscoa

Kawaii Pan englobou sabor e diversão nas sugestões para a data

A chef Evelyne Ofugi, da Kawaii Pan, criou um cardápio temático para a Páscoa que engloba sabor e diversão, características principais da marca.

A principal sugestão é o Kit Coelhinho Artista (R$ 29,90). Ele é formado por biscoitos em formatos que remetem à Páscoa: seis patinhas de baunilha, seis cenourinhas de baunilha e chocolate, três glacês coloridos e um tubinho com sprinkles coloridos em formato de cenoura. A ideia é que os pequenos possam brincar e colorir os biscoitos da forma que quiserem.

Foto: Divulgação

Outra boa opção é o Coelhinho Pãozinho com recheio de chocolate ao leite. O pacote com quatro unidades custa R$ 15. Há também biscoitos da Páscoa. O pacote com seis unidades (de chocolate e de baunilha) sai por R$ 21.

Os biscoitos de queijo vêm congelados e prontos para assar. São feitos em formatos temáticos para a ocasião. A caixa com 15 unidades sai a R$ 25. Outra opção congelada é o pão de queijo de coelhinho. A caixa com 12 unidades custa R$ 26.

Foto: Divulgação

Os pãezinhos no vapor também ganharam uma versão de coelhinho e cenoura. O pacote com quatro unidades custa R$ 17,90 e não contém leite e nem ovo.

Foto: Divulgação

O cardápio de Páscoa é vendido por tempo limitado e pode ser encomendado até o dia 6 de abril. Já os outros produtos continuam disponíveis normalmente. Confira o cardápio completo no site Goomer ou pelo Instagram.

Serviço

Kawaii Pan

SHCES Quadra 507 Bloco C Loja 15 – Cruzeiro Novo – Brasília

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Informações e encomendas: (61) 99459-9037

Siga nas redes sociais: https://www.instagram.com/kawaii.panbrasilia/