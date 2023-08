Chef brasiliense vira referência no ramo da confeitaria

Há quase dez anos, Felipe Rodrigues adoça nossa vida com seus mágicos macarons

Prata da Casa

Há quem diga que Brasília carece de talentos ou boas ideias na gastronomia. O status seria outro se todos conhecessem as nossas pratas da casa, como, por exemplo, o talentoso Felipe Rodrigues (foto), chef formado com muito destaque no Iesb em 2014. À época, Felipe já adoçava nossas vidas com seus mágicos macarons. Depois de formado, foi além: formou-se em Confeitaria Francesa e cursou confeitaria no Senac. Passou um período na Itália e depois seguiu rumo a Paris (França), onde aprendeu com grandes nomes, como Nicolas Bacheyre e Frank Colombié. Hoje, Felipe se consagra como um nome de referência quando o assunto é confeitaria.

Foto: Divulgação

Bagels: outra vantagem da Monkey Donuts

Aos fãs das mágicas rosquinhas da Monkey Donuts, duas grandes notícias: a marca encontrou um novo endereço no Sudoeste! Clsw 103 Bloco C Loja 12 é o novo local em que você pode provar essas rosquinhas divinas, confeccionadas pela gastróloga Gabrielle Moura. A outra novidade é que a Monkey está com um menu exclusivo de Bagels salgados aos sábados. A coluna À Mesa provou o maravilhoso Ovos e Bacon, perfeito para um café espresso. Além dele, a Monkey também serve o Caprese (foto) e o Salmão Defumado.

Foto: Divulgação

Restaurant Week segue surpreendendo

Dando continuidade à nossa maratona de restaurantes participantes do festival Restaurant Week, nesta semana foi a vez de provar o Nau – Frutos do Mar (Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2), que está com as opções de almoço (R$ 68,90) e jantar (R$ 78,90). A coluna À Mesa provou a opção do jantar, que nos deixou surpreendidos com a qualidade. De entrada, a explosão de sabor chamada Bolinho de tapioca com linguiça toscana; em seguida, o clássico da casa Camarão Fortuna do Mar (foto) como prato principal. E para finalizar, uma deliciosa Banoffee de sobremesa. Entre as opções que a coluna provou, até o momento, o Nau está muito acima da média.

Foto: Divulgação

Cardápio bem variado

Casa bastante conhecida em Brasília, o Sushi San, na 106 Sul, está com um novo conceito da culinária japonesa com variedade de sabores em um só lugar. O restaurante oferece opções de rodízio e à la carte de dar água na boca, onde você poderá saborear uma ampla seleção de sushis frescos e deliciosos, preparados pela talentosa chef Sushiwoman Cristina. De nigiris a sashimis, de makis a temakis, temos uma diversidade de opções que agradam do paladar mais tradicional ao mais contemporâneo, incluindo vegetarianos e veganos. Tudo feito com ingredientes escolhidos cuidadosamente para garantir a mais alta qualidade e frescor em cada prato.

Foto: Divulgação

Fora do Quadrado

A coluna À Mesa está encantada com uma casa no Rio de Janeiro. De fachada discreta e elegante, o D’Amici Ristorante carrega consigo 23 anos de tradição oferecendo o melhor da gastronomia italiana com influência da região norte do país europeu. Fundado por Antônio Salustiano, Cândido Alves e Valmir Pereira, trio de maîtres com longa estrada em endereços icônicos, o restaurante se tornou referência em serviço e em cozinha italiana, sobretudo no preparo de pescados. Além da charmosa casa no Leme, na Zona Sul carioca, o italiano conta com um endereço também na Barra da Tijuca, desde 2021, cuja administração está sob o comando de Anna Edith Macedo. À frente da gastronomia, está o chef Glauber Santos e sua brilhante equipe de cozinheiros renomados, que preparam, com cuidado e atenção, deliciosos pratos como o Baccalà Al Forno: postas de bacalhau ao forno com batatas cozidas, cebolas e azeitona.

Foto: Divulgação